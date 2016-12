Die Schweizer Islam-Konvertitin Nora Illi nahm vollverschleiert an der Talkshow "Anne Will" teil. In der Öffentlichkeit sorgte das für Empörung. Der Rundfunkrat des NDR schließt sich dem an - sieht aber keinen Verstoß.

Der NDR-Rundfunkrat hat die Einladung der vollverschleierten Schweizer Muslimin Nora Illi in die ARD-Talkshow "Anne Will" deutlich kritisiert. "Den von Frau Illi vertretenen extremen Positionen und auch einer Vollverschleierung hätte in der Gesprächssendung kein Forum gegeben werden müssen", zitierte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitagabend in Hamburg aus einem Beschluss des Rundfunkrats. ...

