Olive Branch, Mississippi (ots/PRNewswire) - Natureplex, LLC, ein Hersteller von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln mit Hauptsitz in Olive Branch, Mississippi freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass das Unternehmen das Nutzungsrecht für die Marke Massengill® von Prestige Brands Holdings, Inc. (NYSE: PBH) erhalten habe.



Massengill® ist eine bekannte Menstruationshygieneproduktmarke, die es seit den 1970er Jahren gibt. Als Nummer zwei in ihrer Kategorie bietet sie bedeutende Zukunftschancen. Monatshygieneprodukte sind seit vielen Jahren Teil des Produktportfolios von Natureplex und durch Hinzufügen der Marke Massengill wird die bestehende Produktion optimal ergänzt, werden größeren Effizienzen im Komponenten- und Chemikalieneinkauf erreicht und wird Natureplex in die Lage versetzt, in dieser Kategorie mit der Konkurrenz in einen aggressiveren Wettbewerb zu treten.



Das Unternehmen arbeitet engagiert daran, den Übergang für die Kunden Anfang 2017 durchzuführen, sowie an neuen Produkten, die die Marke Massengill® optimal ergänzen können. Angesichts der Tatsache, dass Kunden und Einzelhändler großen Wert auf "natürliche" Produkte legen, werden die Rezepturen von Massengill® vorwiegend frei von Parabenen und SLS sein.



Über Natureplex



Das nicht börsennotierte Unternehmen entstand 2001 und verzeichnet jährlich ein exponentielles Wachstum. Natureplex bietet seine eigene Control Brand, es hat jedoch auch ein sehr starkes Handelsmarken- und Auftragsverpackungsgeschäft bei Einläufen, Monatshygieneprodukten, nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Körperpflegeprodukten. Die Produktkategorien umfassen sowohl Arzneimittel- als auch Kosmetikprodukte. Alle Produkte von Natureplex werden in Amerika und von einem engagierten Team von Fachkräften hergestellt. Natureplex vertreibt Produkte unter den folgenden Marken: Natureplex, Oralcaine, Skullduggery, Kendra, Medplex, Proplex, Saúde, Dr. Champion, Sleep Tight, Natureplex Green und Natureside.



