Bielefeld (ots) - Auch wenn nun Freund wie Feind von einer Entscheidung voller Würde sprechen, so war der Abgang von François Hollande wie seine in vier Monaten ausklingende Präsidentschaft: ruhmlos. Und auch dies: unabwendbar. Weil er zuletzt jeden Rückhalt verloren hatte, blieb dem Sozialisten nichts anderes übrig, als das Handtuch zu werfen. Die Franzosen hatten sich schon lange von Hollande abgewandt. Teile seiner Partei folgten, weswegen er bereits seit Monaten über keine verlässliche Regierungsmehrheit mehr verfügte. Am Ende sind ihm bis hin zu seinem stets loyalen Premierminister selbst die engsten Vertrauten von der Fahne gegangen. Hollande hinterlässt Scherbenhaufen, wohin man auch blicken mag. Die Wirtschaftskrise bekam er ebenso wenig in den Griff wie die Arbeitslosigkeit, sein Land hat er nicht zu reformieren vermocht und den Rechtsextremisten mit seinen Misserfolgen weiteren Auftrieb verschafft. In die Geschichte dürfte Hollande dennoch eingehen. Als unpopulärstes Staatsoberhaupt der V. Republik und als Präsident, der mit der Machtfülle, die ihm die Verfassung in die Hand gibt, so gut wie nichts anzufangen wusste. Von den Entscheidungen, die der Zauderer so ungerne traf, ist die seines Kandidaturverzichts ganz fraglos die beste. Eine Entscheidung, die wie ein Befreiungsschlag für das Land wirkt.



