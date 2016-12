Deutsche Bank senkt Ziel für Rocket Internet auf 30 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rocket Internet von 40 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Startup-Entwicklers habe sich seit der Aufnahme der Beobachtung im April vergleichsweise schlecht entwickelt, was an Problemen bei bestimmten Tochtergesellschaften gelegen habe, schrieb Analyst Benjamin Kohnke in einer Studie vom Freitag. Neue Investments böten aber mittelfristig Aufwärtspotenzial, was der Markt so noch nicht eingepreist habe. Kohnke ist insbesondere zuversichtlich für die Lebensmittel-Lieferdienste HelloFresh und Delivery Hero.

Goldman senkt Ziel für Beiersdorf auf 80 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 85 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch nach der in den vergangenen Monaten bereits unterdurchschnittlichen Kursentwicklung könnten Aktien aus dem Konsumgütersektor weiter nachgeben, sollten die Renditen am Anleihemarkt weiter steigen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Branchenstudie vom Freitag. Strukturelle Herausforderungen dürften das Wachstum zudem weiter hemmen.

Morgan Stanley erhöht Ziel für Deutsche Telekom - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 16,50 auf 17,30 Euro angehoben, die Einstufung aber aus Bewertungsgründen auf "Equal-weight" belassen. Analyst Emmet Kelly passte seine Schätzungen in einer Studie vom Freitag an "weitgehend erwartungsgemäße Ergebnisse" für das dritte Quartal an./ajx

SocGen senkt Glencore auf 'Hold' - Ziel 275 Pence

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Glencore nach erreichen des Kursziels von 275 Pence von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Bergbaukonzern habe auf einer Investorenkonferenz einige positive Aspekte berichten können, zu schrieb Analyst Sergey Donskoy in einer Studie vom Freitag. Ein "Wow-Effekt" habe allerdings gefehlt. Nach der gerechtfertigten Kursrally sei das weitere Potenzial nun begrenzt.

JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Pfandbriefbank - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 10,80 auf 10,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte seine Schätzungen in einer Studie vom Freitag an die Ergebnisse des dritten Quartals an. Er berücksichtigt nun zudem die neuen Ziele für das Gesamtjahr und für 2017. Für 2016 rechnet der Experte mit einer regulären Dividende von 0,35 Euro und einer Sonderausschüttung von 0,40 Euro je Anteil.

Goldman streicht L'Oreal von 'Conviction Buy List' - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Kosmetikherstellers L'Oreal nach einer zuletzt überdurchschnittlichen Kursentwicklung von der "Conviction Buy List" gestrichen, die Einstufung aber bei einem von 195 auf 179 Euro gesenkten Kursziel auf "Buy" belassen. L'Oreal wachse aus eigener Kraft stärker als die Konkurrenz und daran dürfte sich auch erst einmal nichts ändern, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Freitag veröffentlichten Branchenstudie. Das gesunkene Kursziel berücksichtige die gestiegenen Renditen am Anleihemarkt.

Goldman erhöht Ziel für Reckitt Benckiser - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7350 auf 7430 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Insgesamt könnten aber Aktien aus dem Konsumgütersektor weiter nachgeben, sollten die Renditen am Anleihemarkt weiter steigen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Branchenstudie vom Freitag. Strukturelle Herausforderungen dürften das Wachstum zudem weiter hemmen.

UBS hebt Ziel für BHP Billiton auf 1350 Pence - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BHP Billiton von 1300 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung für das Papier des Bergbaukonzerns auf "Neutral" belassen. Dies geht aus am Freitag veröffentlichten Daten des Instituts hervor.

HSBC senkt Ziel für Kion auf 63 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Kion nach einem Kapitalmarkttag von 68 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Während der Veranstaltung habe es mehr Details zur Dematic-Übernahme gegeben, die erhebliche Belastungen für den Gabelstapler-Hersteller im neuen Jahr signalisiert hätten, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie am Freitag. Er habe daher seine Schätzungen angepasst.

Goldman senkt Ziel für AB Inbev auf 116 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 132 auf 116 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch nach der in den vergangenen Monaten bereits unterdurchschnittlichen Kursentwicklung könnten Aktien aus dem Konsumgütersektor weiter nachgeben, sollten die Renditen am Anleihemarkt weiter steigen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Branchenstudie vom Freitag. Strukturelle Herausforderungen dürften das Wachstum zudem weiter hemmen.

