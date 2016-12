FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 28.11. bis 2.12.2016

MONTAG

HSBC hebt Eon auf 'Hold' - Ziel auf 6 Euro gesenkt

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Eon nach einer Phase unterdurchschnittlicher Kursentwicklung von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel sei aber unter anderem wegen niedrigerer Schätzungen für das Wachstum im Geschäft mit Erneuerbaren Energien von 6,30 auf 6,00 Euro reduziert worden, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Montag. Auf dem aktuellen Kursniveau seien die schwindenden Risiken für den Versorger sowie die sich schrittweise verbessernden Perspektiven eingepreist. Die Aktien erschienen fair bewertet.

HSBC senkt RWE auf 'Reduce' und Ziel auf 10,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat RWE von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 10,50 Euro gesenkt. Der Versorger sei immer noch mit politischen und finanziellen Risiken konfrontiert, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Montag. Ein Verkauf von Anteilen an der Ökostromtochter Innogy nach dem Ende der Haltefrist könnte die einzige Lösung sein. Dabei gebe es aber Risiken in Bezug auf den Veräußerungspreis. Zudem würde sich das operative Risikoprofil von RWE verschärfen. Die Zielsenkung reflektiere einen reduzierten fairen Wert der Innogy-Aktien sowie einen Risikoabschlag.

Baader Bank hebt Ziel für Allianz auf 170 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Allianz SE von 161 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie habe Neubewertungspotenzial, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Studie vom Montag. Zudem dürfte der Versicherer bis zum Jahr 2020 Barmittel in Höhe von 20 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. Der Titel ist sein "Top Pick" im Sektor.

Lampe hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 21 Euro - 'Halten'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Marc Gabriel verwies in einer Studie vom Montag zur Erläuterung des neuen Ziels auf Bewertungsgründe. Das Geschäftsumfeld für den Industriekonzern bleibe aber nach wie vor schwierig.

DIENSTAG

Kepler Cheuvreux senkt Munich Re auf 'Reduce' - Ziel 160 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Munich Re von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 156 auf 160 Euro angehoben. Die Eigenmittelausstattung kristallisiere sich immer stärker als wichtigstes Kriterium in der Bewertung von Versicherungskonzernen heraus, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie. Die Munich Re gehört zu den vom ihm am schwächsten eingeschätzten Werten. Der Umbau des Erstversicherungsgeschäfts werde das Wachstum für einige Zeit bremsen, so der Experte.

Kepler Cheuvreux senkt Lufthansa auf 'Reduce' - Ziel 9,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa nach der starken Kursentwicklung seit Oktober von "Hold" auf "Reduce" abgestuft. Das Kursziel ließ Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer Studie vom Dienstag auf 9,50 Euro. Der anhaltende Pilotenstreik sei zunehmend ein Risiko für die zuletzt aufgestockten Jahresziele, so die Expertin. Sie sieht die Aktie innerhalb der Branche nun besonders negativ. Dies galt bisher für die Papiere des Billigfliegers Easyjet.

Warburg Research hebt Henkel auf 'Buy' - Ziel hoch auf 128 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Henkel nach einer Investorenveranstaltung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 127 auf 128 Euro angehoben. Nach der Präsentation der mittelfristigen Strategie des Konsumgüterkonzerns habe er seine Schätzungen etwas angehoben, schrieb Analyst Jörg Frey in einer Studie vom Dienstag. Der auf die Sektorrotation nach der US-Wahl und der Abkehr von Konsumgüterwerten zurückgehende Kursrückgang sei indes übertrieben gewesen. Die Henkel-Bewertung sei deutlicher zurückgegangen als die der Wettbewerber - dies sei nicht gerechtfertigt.

JPMorgan nimmt Fresenius mit 'Overweight' wieder auf

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 99 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor hatte das Kursziel 97,70 Euro gelautet. Erstmals berücksichtige er nun den Zukauf des spanischen Krankenhausbetreibers Quironsalud in seinen Prognosen, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Dienstag. Das Chance/Risiko-Profil erscheine attraktiv.

MITTWOCH

Commerzbank hebt Ziel für BASF auf 90,10 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für BASF von 80,00 auf 90,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die soliden Resultate des Chemiekonzerns und das anhaltende Volumen-Wachstum stimmten zuversichtlicher für 2017, schrieb Analyst Lutz Grüten in einer Studie vom Mittwoch. Da die Nachfrage in Schlüsselindustrien weiterhin robust sei, dürften neben den Volumina auch die Preise für einige Produkte bereits ab Anfang 2017 anziehen. Dabei profitiere BASF zudem im ersten Halbjahr von einer niedrigen Vergleichsbasis. Somit könnten die Gewinne wahrscheinlich die aktuellen Markterwartungen übertreffen.

DZ Bank hebt Linde auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 168 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Linde nach einem neuen Fusionsvorschlag von Praxair von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 139 auf 168 Euro angehoben. Die angestrebte Fusion unter Gleichen müsse hohe regulatorische Hürden der beteiligten Wettbewerbsbehörden nehmen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Mittwoch. Spengler sieht trotzdem gute Erfolgschancen für das verbesserte Praxair-Angebot. Allerdings müssten hohe Synergien realisiert werden, um die Fusion auch für die Praxair-Aktionäre attraktiv zu gestalten.

Lampe senkt Ziel für Aixtron auf 3,60 Euro - 'Halten'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Aixtron von 6,00 auf 3,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Eine erfolgreiche Übernahme des deutschen Spezialanlagenbauers durch den chinesischen Investor GCI erscheine zunehmend unwahrscheinlich, schrieb Analyst Karsten Iltgen in einer Studie vom Mittwoch. Bei einem Scheitern brauche Aixtron einen Neustart, sowohl mit Blick auf die Investoren als auch auf die Kunden. Dieser Prozess werde etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Deutsche Bank hebt Goldman Sachs auf 'Buy' - Ziel 255 US-Dollar

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Goldman Sachs mit Blick auf die kommenden Jahre von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 255 US-Dollar angehoben. Die Investmentbank scheine gut aufgestellt für anziehendes gesamtwirtschaftliches Wachstum zu sein, schrieb Analyst Matt O'Connor in einer Studie zu US-amerikanischen Banken vom Mittwoch. Dabei verwies er auf das Ertragspotenzial von Goldman Sachs, die gute Kostenkontrolle und erwartete Renditen. Von einer stärkeren Wirtschaft dürften viele auf den Kapitalmarkt bezogene Geschäftsfelder profitieren.

DONNERSTAG

Macquarie startet Volkswagen-Vorzüge mit 'Neutral'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Volkswagen-Vorzugsaktien mit "Neutral" und einem Kursziel von 128 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Situation bei dem Wolfsburger Autokonzern sei an allen Fronten unsicher, schrieb Analyst Christian Breitsprecher am Donnerstag. Insgesamt seien die Autokonzerne aber günstig bewertet, hieß es in der Branchenstudie. USA und China seien die attraktivsten Märkte.

Deutsche Bank hebt Ziel für Lufthansa auf 10,10 Euro - 'Sell'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lufthansa von 9,60 auf 10,10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Optimischere Annahmen für den freien Barmittelzufluss im kommenden Jahr seien der Hauptgrund für das neue Kursziel, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Donnerstag.

Exane BNP senkt HeidelbergCement-Ziel auf 97 Euro - 'Outperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für HeidelbergCement von 101,50 auf 97 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Paul Roger senkte seine Gewinnprognose für das laufende Jahr in einer Studie vom Donnerstag um 6 Prozent. Er berücksichtigte dabei das zuletzt schwächelnde Geschäft in Indonesien, Indien und den USA.

Credit Suisse hebt BP auf 'Outperform' und Ziel auf 500 Pence

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des britischen Ölkonzerns BP von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 480 auf 500 Pence angehoben. Analyst Thomas Adolff führte in einer Branchenstudie vom Donnerstag Bewertungsgründe für sein neues Votum an.

FREITAG

Deutsche Bank senkt Ziel für Rocket Internet auf 30 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rocket Internet von 40 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Startup-Entwicklers habe sich seit der Aufnahme der Beobachtung im April vergleichsweise schlecht entwickelt, was an Problemen bei bestimmten Tochtergesellschaften gelegen habe, schrieb Analyst Benjamin Kohnke in einer Studie vom Freitag. Neue Investments böten aber mittelfristig Aufwärtspotenzial, was der Markt so noch nicht eingepreist habe. Kohnke ist insbesondere zuversichtlich für die Lebensmittel-Lieferdienste HelloFresh und Delivery Hero.

Goldman senkt Ziel für Beiersdorf auf 80 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 85 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch nach der in den vergangenen Monaten bereits unterdurchschnittlichen Kursentwicklung könnten Aktien aus dem Konsumgütersektor weiter nachgeben, sollten die Renditen am Anleihemarkt weiter steigen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Branchenstudie vom Freitag. Strukturelle Herausforderungen dürften das Wachstum zudem weiter hemmen.

Morgan Stanley erhöht Ziel für Deutsche Telekom - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 16,50 auf 17,30 Euro angehoben, die Einstufung aber aus Bewertungsgründen auf "Equal-weight" belassen. Analyst Emmet Kelly passte seine Schätzungen in einer Studie vom Freitag an "weitgehend erwartungsgemäße Ergebnisse" für das dritte Quartal an./ajx

Goldman streicht L'Oreal von 'Conviction Buy List' - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Kosmetikherstellers L'Oreal nach einer zuletzt überdurchschnittlichen Kursentwicklung von der "Conviction Buy List" gestrichen, die Einstufung aber bei einem von 195 auf 179 Euro gesenkten Kursziel auf "Buy" belassen. L'Oreal wachse aus eigener Kraft stärker als die Konkurrenz und daran dürfte sich auch erst einmal nichts ändern, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Freitag veröffentlichten Branchenstudie. Das gesunkene Kursziel berücksichtige die gestiegenen Renditen am Anleihemarkt.

