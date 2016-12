Regensburg (ots) - Die Entscheidung Donald Trumps, einen Mann mit dem Spitznamen "Mad Dog" an die Spitze des Pentagon zu setzen, hat paradoxerweise etwas Beruhigendes. Der pensionierte Vier-Sterne-General James Mattis verdiente sich die Bezeichnung nicht, weil er verrückt wäre, sondern als Ehrentitel. Aus europäischer Perspektive bringt der designierte Verteidigungsminister ein Stück Verlässlichkeit mit. Mattis hält nichts von dem Mobbing der NATO-Alliierten, aus dem Trump im Wahlkampf einen Lieblingssport machte. Der General traut Russland nicht über den Weg, dessen Aggressionen in Syrien und der Ukraine er eher kritisch sieht. Und er hat seinem künftigen Chef erklärt, warum Folter nicht funktioniert. Mit diesem "Mad Dog" kann Europa leben. Erst recht, gemessen an den Alternativen, die Trump erwogen hatte.



