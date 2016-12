Bremen (ots) - Unendliche Weiten



Etwa zehn Milliarden Euro werden in den nächsten Jahren in europäische Raumfahrtprojekte fließen - eine Menge Geld, das vom Steuerzahler kommt. Zweifel daran, dass solche Summen sinnvoll angelegt sind, sind kaum bis gar nicht mehr zu hören. Das war vor Jahrzehnten anders. Doch Raumfahrt war damals eine Frage des Prestiges. Es ging vor allem darum, welche Nation die beste und schnellste ist. Europa hielt sich aus diesem Wettlauf, der vornehmlich zwischen den USA, Russland und zum Teil China stattfand, lange im Wesentlichen heraus. Inzwischen spielen die Europäer mit in dieser Liga. Es geht immer noch darum, welche Systeme die besten sind - allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen. Der Nutzen von Raumfahrt ist auf der Erde angekommen. Navigationssysteme, Mobiltelefone oder Wetter- und Erdbeobachtungssatelliten sind längst aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Insofern macht es Sinn, in neue Raumfahrtprojekte zu investieren. Und für Bremen lohnt sich das allemal: Es gibt kaum ein Raumfahrtprogramm, an dem nicht ein Unternehmen aus Bremen beteiligt ist. Das gilt auch für die beschlossene Mars-Mission. Welchen Nutzen dieses Projekt, das an die früheren Prestige-Wettkämpfe erinnert, allerdings einmal für die Erde haben könnte, steht noch in den Sternen. Bei den Mond-Missionen war das ähnlich. Aber hätte es die nicht gegeben, gäbe es heute überhaupt keine Raumfahrt.



