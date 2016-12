Der Privatanwalt von Benjamin Netanjahu ist in einen militärischen Deal für den Kauf deutscher U-Boote verwickelt. Die israelische Staatsanwaltschaft ermittelt.

Der 1,5 Milliarden schwere Deal zum Kauf der drei Dolphin-U-Boote, könnte aufgrund von von Ermittlungen zur Rechtmäßigkeit platzen. Nun ermittelt die israelische Generalstaatsanwaltschaft. Die Untersuchung der verworrenen Angelegenheit schließt auch den israelischen Premier Benjamin Netanjahu selbst ein. Das ist der Tatsache geschuldet, dass Netanjahus Anwalt und Cousin David Shimron persönlich in den Deal verwickelt ist - unter dem Radar und entgegen der gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Großkonzerns ThyssenKrupp. Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, einen Teil des Deals zu finanzieren - wie auch schon bei früheren Verkäufen deutscher U-Boote. Jetzt stellt sich die Frage: Was hat Israels Privatanwalt, der sich vornehmlich mit Netanjahus Haushalts- und Familienangelegenheiten befasst, in einem Regierungsdeal zu schaffen? Auch wenn diese Frage noch in der Schwebe ist, ist ihre Reichweite bereits deutlich bemerkbar. In einem Fernsehinterview des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...