Am Freitagabend, 2. Dezember 2016, begrüßte der Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen Volker Herres in München rund 130 Gäste aus Film und Fernsehen zum traditionellen Adventsessen, um das erfolgreiche Programmjahr 2016 zu feiern und einen Ausblick auf die spannendsten Projekte des kommenden Jahres zu geben. Das alljährliche Adventsessen mit anschließender Lounge zählt mittlerweile zu den beliebtesten Treffen der Branche.



Der Einladung von Volker Herres waren zahlreiche namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler, Moderatoren, Produzenten und Programmverantwortliche sowie Pressevertreter gefolgt. Über den Roten Teppich liefen Prominente wie Bibiana Beglau, Oliver Berben, Sebastian Bezzel, Gerhard Delling, Lars Eidinger, Elton, Florian David Fitz, Francis Fulton-Smith, Janina Hartwig, Edin Hasanovic, Rebecca Immanuel, Ann-Kathrin Kramer, Harald Krassnitzer, Elisabeth Lanz, Roy Peter Link, Andrea Katharina Loewig, Sandra Maischberger, Sven Martinek, Anna Maria Mühe, Christiane Paul, Caroline Peters, Kai Pflaume, Frank Plasberg, Sabine Postel, Clemens Schick, Cheryl Shepard, Florian Silbereisen, Jutta Speidel, Alexa Maria Suholt, Aglaia Szyszkowitz, Rosalie Thomass, Ferdinand von Schirach, Natalia Wörner u.a.



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:



"Wenn die Tage kurz und die Temperaturen niedrig werden, dann laden wir traditionell zum Adventsessen des Ersten ein. Es gilt den Protagonisten und Produzenten, die im nun zu Ende gehenden Jahr zum Erfolg des ARD-Gemeinschaftsprogramms beigetragen haben. Und das ist eine Menge! Ob in der Information mit der in diesem Jahr besonders angespannten Nachrichtenlage von Nahost bis USA, ob im Sport mit den Highlights Fußball WM und Olympische Spiele oder in der Unterhaltung. Im - wieder enorm erfolgreichen - Vorabendprogramm oder mit den herausragenden Serien und Fernsehfilmen in der Fiktion: Das Erste hat seinen Erfolg diesen Machern zu verdanken. Den Kreativen vor und hinter der Kamera. Und da gehört es sich, wenigstens einmal im Jahr ganz offiziell danke zu sagen."



