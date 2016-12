Das Delaware Chancery Court entschied heute zugunsten der Westinghouse Electric Company und wies den Antrag der Chicago Bridge Iron Company N.V. (CB&I) auf eine Post-Closing-Abgleichung ab. Infolge dieser Entscheidung wird die Kaufvereinbarung der Parteien nun unter Hinzuziehung eines unabhängigen Prüfers planmäßig weitergeführt.

"Wir freuen uns, dass das Gericht die Klage für unbegründet erklärt und entschieden hat, dass die Parteien das vereinbarte Anpassungsverfahren beibehalten sollen", erklärte José Emeterio Gutiérrez, Interim President und CEO von Westinghouse.

Im Oktober 2015 schloss Westinghouse einen Kaufvertrag mit der Chicago Bridge Iron Company N.V. (CB&I) über die Übernahme von CB&I Stone Webster Inc. durch Westinghouse ab. CB&I Stone Webster Inc. umfasst die Geschäftsbereiche Kernkraftwerksbau und integrierte Dienstleistungen von CB&I. Am 21. Juli 2016 erhob CB&I beim Delaware Chancery Court Klage gegen Westinghouse in Bezug auf das Post-Closing-Abgleichungsverfahren.

