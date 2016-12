Panasonic Liquid Crystal Display Co. Ltd, eine Tochtergesellschaft der Panasonic Corporation, hat heute die Entwicklung eines neuen Modells ihres IPS-Flüssigkristall-Panels bekannt gegeben. Dieses erreicht ein Kontrastverhältnis[1] von über 1.000.000:1, das damit über dem 600fachen*2 konventioneller Flüssigkristall-Panels liegt. Mit der einzigartigen IPS[2] Flüssigkristalltechnologie von Panasonic, die sich durch große Blickwinkel, hohe Helligkeit und große Zuverlässigkeit auszeichnet, erreicht der neue IPS-Panel ein Kontrastverhältnis von über 1.000.000:1 durch die Integration von neuentwickelten lichtmodulierenden Zellen. Diese erlauben eine pixelweise Steuerung der Hintergrundbeleuchtungsstärke. So wird eine wirklichkeitsgetreue hochwertige Bildwiedergabe von grellem Licht bis tiefschwarz erzielt.

Das neue IPS-Panel ist bestens für High-Dynamic-Range (HDR)-Monitore in Fernsehstationen und Videoproduktionsstudios geeignet. HDR-Displays sind in der Lage, Bilder zu reproduzieren, die dem menschlichen Sehen nahekommen, von hellem Licht bis zur tiefsten Dunkelheit. Demnach ist der neue High-Contrast-Panel geeignet für den Einsatz als Monitor in der Medizin, wo es auf eine genaue Bildausgabe ankommt, ebenso als Automonitor, wo eine klare Sichtbarkeit gefordert wird ohne Schwarzaufhellung[3]

Der neue IPS Flüssigkristall-Panel von Panasonic wartet mit folgenden Eigenschaften auf:

Ein Kontrastverhältnis von über 1.000.000:1, das damit 600 Mal über dem konventioneller Produkte liegt Stabiler Betrieb bei einer maximalen Helligkeit von 1,000 cd/m2 Herstellung in bestehenden Fertigungsstätten für Flüssigkristall-Panel ist möglich

Der neue Hochkontrast-IPS-Bildschirm löst die Probleme, die herkömmlichen Flüssigkristall-Panels eigen sind. Trotz ihres erfolgreichen Einsatzes bei vielen Anwendungen im BtoC- und BtoB-Bereich besteht bei konventionellen Flüssigkristall-Panels weiterhin das Problem der Schwarzaufhellung, also ein Auswascheffekt in den dunkleren Bereichen der Anzeigefläche, wenn die Stärke der Hintergrundbeleuchtung erhöht wird, um die Helligkeit zu vergrößern. Wird die Stärke der Hintergrundbeleuchtung vermindert, damit die dunkleren Bereiche deutlicher dargestellt werden, trit bei diesen Panels auch ein Verlust an Brillanz in den hellen Bereichen auf.

Anwendungsbereiche:

High-End-Monitore für Fernsehübertragung, Videoproduktion, Medizin, Fahrzeuge und andere Einsatzzwecke

Musterverfügbarkeit:

Versand der Muster beginnt im Januar 2017.

Anmerkungen: *1 Unter IPS-Flüssigkristall-Panels mit einem einizigen Bildschirm ohne Verwendung von Hintergrundbeleuchtungssteuerung *Ab 28. November 2016, basierend auf einer durch Panasonic ausgeführten Umfrage. *2 Im Vergleich zu den derzeitigen Produkten von Panasonic, die ein Kontrastverhältnis von 1800:1 aufweisen

[Eigenschaften] 1) Kontrastverhältnis von mehr als 1.000.000:1, das dem 600fachen konventioneller Produkte entspricht Bei konventionellen Flüssigkristall-Panels mit einer Auflösung von etwa 1.800:1 besteht weiterhin das Problem der Schwarzaufhellung, also ein Auswascheffekt in den dunkleren Bereichen der Anzeigefläche, wenn die Stärke der Hintergrundbeleuchtung erhöht wird, um die Helligkeit zu vergrößern. Der Hochkontrast-IPS-Panel verwendet neuentwickelte lichtmodulierende Zellen, die nach dem Funktionsprinzip von Flüssigkristallen arbeiten. Diese Zellen sind in die Display-Zellen integriert. Deshalb lässt sich die Lichtmenge der Hintergrundbeleuchtung, die in die Display-Zellen eintritt Pixel für Pixel steuern und so ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 erreichen. Die lichtmodulierenden Zellen bestehen aus einem Flüssigkristallmaterial, das sich hinsichtlich seiner Lichtdurchlässigkeit, von dem der Display-Zellen unterscheidet. Dies ermöglicht die eigenständige Steuerung von Display-Zellen und lichtmodulierenden Zellen. Dadurch wird der Lichtaustritt deutlich reduziert, was eine feinabgestimmte Helligkeitsabstufung erlaubt. Außerdem wurde durch die Verwendung der für den industriellen Einsatz entwickelten IPS-Flüssigkristall-Technologie von Panasonic ein Kontrast erreicht von 1.000.000:1 (maximale Helligkeit: 1,000 cd/m2, minimale Helligkeit: 0.001 cd/m2) unter Beibehaltung von Eigenschaften wie unter anderem große Betrachtungswinkel und hohe Lichtübertragungseffizienz. Daher lassen sich mit dem neuen Hochkontrast-IPS-Panel HDR-kompatible Displays für den professionellen Einsatz in Fernsehstationen und Videoproduktionsstudios schaffen. Ebenso eignet er sich für den Einsatz bei Monitoren in der Medizin und in Fahrzeugen. 2. Stabiler Betrieb bei einer maximalen Helligkeit von 1,000 cd/m2 Der neue Hochkontrast-IPS-Panel erreicht eine maximale Helligkeit von 1.000 cd/m2 durch die Erhöhung des Durchlässigkeitsgrades des Displays und der lichtmodulierenden Zellen und eine Hintergrundbeleuchtung mit hoher Lichtstärke. Für die lichtmodulierenden Zellen hat das Unternehmen eine besondere Zellstruktur entwickelt sowie außerdem ein lichtunempfindliches Material, das einen stabilen Betrieb über einen langen Zeitraum hinweg ermöglicht, obwohl es aufgrund der Hintergrundbeleuchtung mit hoher Lichtstärke einer intensiven Helligkeit ausgesetzt ist. 3. Herstellung in bestehenden Fertigungsstätten für Flüssigkristall-Panel ist möglich Der neue Panel kann auf den vorhandenen Fertigungslinien zu Herstellungs von Flüssigkristall-Panels produziert werden. Panasonic Liquid Crystal Display Co. Ltd. Verfügt über branchenführende [4] Produktionslinien der Generation 8.5ten Generation (G8.5), auf denen Produkte der Größen 10 bis 100 Zoll hergestelllt werden können.

[Terminologie] [1] Kontrast Helligkeitsverhältnis zwischen Schwarz und Weiß eines Displays [2] IPS (In-Plane Switching) Flüssigkristall Modus bei Flüssigkristalldisplays, bei dem die Bildanzeige durch sich in der Bildschirmebene drehende parallel zu den Substratoberflächen ausrichtende Flüssigkristallmoleküle erfolgt, die eine Änderung der Lichtdurchlässigkeit bewirkt [3] Schwarzaufhellung Phänomen, bei dem schwarze Bereiche leicht weißlich erscheinen, wenn man in einer dunklen Raumumgebung auf die Displayanzeige schaut [4] 8.5te Generation (G8.5) Produktionslinie, die Glassubstrate von 2.500 mm x 2.200 mm verwendet

