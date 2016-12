von Astrid Zehbe, Euro am Sonntag €uro am Sonntag: Wieso fürchten sich viele Deutsche vor Inflation, obwohl die meisten die Zeit der Hyperinflation 1923 nie erlebt haben? Hanno Beck: Man nimmt als Reaktion auf ein Ereignis bestimmte Verhaltensweisen an, die dann an die Kinder weitergereicht werden - Aktien meiden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...