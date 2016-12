CDU-Parteivize Armin Laschet hat die CSU aufgerufen, die Debatte über eine "Obergrenze" für Flüchtlinge einzustellen. "Ich finde diese Diskussion inzwischen doch sehr theoretisch", sagte Laschet dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).

Die reinen Flüchtlingszahlen lägen mittlerweile unter der Zahl von 200.000, die die CSU selber nenne. Außerdem gebe es keine Rechtsgrundlage. "Ein Grundrecht kennt keine Obergrenze", betonte Laschet. Der nordrhein-westfälische CDU-Spitzenkandidat schloss trotzdem nicht aus, CSU-Chef Horst Seehofer im Landtagswahlkampf als Redner einzuladen.

Bayern sei auf vielen Gebieten ein Vorbild. "In Nordrhein-Westfalen freut man sich bestimmt, auch einmal einen starken und erfolgreichen Ministerpräsidenten zu sehen", sagte Laschet der Zeitung. Zum CDU-Parteitag in Essen in der kommenden Woche kommt Seehofer wegen des Flüchtlingsstreits nicht.