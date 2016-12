Deutschland hilft den Palästinensern beim Ausbau ihrer Infrastruktur. Doch der Konflikt mit Israel behindert viele Projekte, die seit Jahren nicht weiterkommen. Nun macht Entwicklungsminister Müller Druck.

Deutsche Projekte zur Verbesserung der maroden Infrastruktur in den Palästinensergebieten stoßen auf viele Schwierigkeiten. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sprach am Samstag in Jerusalem mit dem palästinensischen Finanzminister Schukri Bischara über zentrale Probleme beim Bau einer Kläranlage in Nablus und einer Mülldeponie in Ramun bei Ramallah.

"Ich habe beide Seiten gedrängt, zu einer Lösung zu kommen", sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur zum Abschluss eines dreitägigen Besuchs in Israel und den Palästinensergebieten. Müller hatte am Donnerstag auch den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu getroffen.

Den langwierigen Genehmigungsprozess für ...

