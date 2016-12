Die Grüne Jill Stein hat ihren Antrag auf Neuauszählung der Stimmen in Pennsylvania zurückgezogen.

Die Grünen-Präsidentschaftskandidatin Jill Stein hat laut AFP ihren Antrag auf eine Neuauszählung der Stimmen im US-Bundesstaat Pennsylvania zurückgezogen. Die geplante Überprüfung des Wahlergebnisses sei zu teuer, begründete die Politikerin am Samstag im Internet-Kurznachrichtendienst Twitter ihre Entscheidung. Ursprünglich hatte Stein sowohl in Pennsylvania als auch in Michigan und Wisconsin eine Neuauszählung der Stimmen beantragt. Nur wenn das Ergebnis in allen drei Bundesstaaten gekippt wäre, wäre die Zahl der Wahlmänner für Donald Trump nicht ausreichend. Unklar ist allerdings noch, ob wirklich alle Wahlmänner so abstimmen werden wie sie eigentlich müssten. Sieben Wahlmänner haben in der sogenannten Hamilton-Initiative angekündigt, sich nicht für Trump auszusprechen. Allerdings wollen einige von ihnen auch nicht Hillary Clainton wählen, sondern einen anderen KAndidaten der Republikaner.

