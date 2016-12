Lieber Leser,

Daimler hat die ersten 9 Monate mit neuen Rekorden bei Umsatz und Absatz abgeschlossen. Abgesehen von Nordamerika ist der Konzern in allen wichtigen Absatzregionen gewachsen, in Westeuropa sogar um 13% und in China um 9%. Der Gesamtabsatz kletterte um 6% auf 2,2 Mio Fahrzeuge. In der Pkw-Sparte waren es plus 10% auf 1,61 Mio Einheiten. Wegen hoher Kosten für die Einführung neuer Modelle und Investitionen in Zukunftstechnologien gingen operatives Ergebnis und Nettogewinn ...

