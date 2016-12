Wenn an Silvester die Korken knallen, steht für viele Arbeitnehmer auch ein Jobwechsel an. Mit den folgenden Tipps erkennen Sie, ob Sie bereit sind und was Sie bei der Vorbereitung und beim Start beachten sollten.

Nochmal neu anfangen. Woanders durchstarten. Neue Karten, neues Glück: Für viele bedeutet der Jahreswechsel auch ein Neustart in Sachen Karriere, weil sie vielleicht die Orientierung in ihrem bisherigen Job verloren haben. Oder sich langweilen. Oder weil sie ihren Job nicht mehr aushalten können. Oder sich fragen, was sie in Zukunft mit ihrem Leben anfangen wollen. Die Gründe, warum Menschen einen Tapetenwechsel brauchen, sind wohl so vielfältig wie individuell. Fakt aber ist: Zwei Drittel aller Arbeitnehmer sind unglücklich und das ist eigentlich eine wunderbare und aufregende Ausgangslage. Warum? Weil es uns dazu bringen kann, an dem Problem zu arbeiten und eine bessere Lösung zu finden.

Was hier wichtig ist: Bevor Sie die Weichen für Ihre Karriere neu stellen und den Wechsel wagen, sollten Sie sich zunächst Ihrer Ziele genau bewusst sein. Machen Sie einen konkreten Plan, was Sie erreichen und wie Sie es erreichen wollen. Egal, ob Sie sich neue Herausforderungen im eigenen Unternehmen erhoffen oder das Unternehmen verlassen möchten: Diese Tipps zum Jobwechsel, die die Düsseldorfer Personalberatung Page Personnel zusammengestellt hat, helfen Ihnen in jedem Fall:

1. Wunsch und Wirklichkeit erkennen

Wenn Sie vorhaben, in einer ganz neuen Branche tätig zu werden, gilt es zunächst herauszufinden, ob Ihre Vorstellung mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Daher bietet eine ehrenamtliche Tätigkeit die ideale Möglichkeit, sich auszuprobieren. Eine Alternative ist eine Teilzeitbeschäftigung oder eine zeitlich begrenzte Beschäftigung. Ein weiterer entscheidender Vorteil neben der persönlichen Erfahrung ist: Sie sammeln bereits wertvolle Arbeitserfahrung in Ihrem ...

