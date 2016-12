Erzgebirge Aue hat am 15. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 0:4 gegen den VfB Stuttgart verloren. Damit steht der VfB an der Tabellenspitze.

Timo Baumgartl brachte die Stuttgarter in der 13. Minute in Führung, Christian Gentner legte in der 25. Minute nach. Aue zeigte sich zwar über weite Strecken der Partie als die überlegene Mannschaft und kam zu mehreren Chancen, doch in der 68. Minuten traf Carlos Mané dann zum 3:0 für die Gäste. In der 76. Minute schoss er ein weiteres Tor. Unterdessen trennten sich die Würzburger Kickers und Fortuna Düsseldorf mit 0:0 unentschieden, Arminia Bilefeld schlug den VfL Bochum mit 1:0.