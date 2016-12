Früher spielten Kinder mit Holz-Spielzeug oder gingen raus, heute gibt es für jeden Wunsch das passende Spielzeug - in pink oder blau. Kritiker sehen ein veraltetes Rollenverständnis. Händler verweisen auf Kundenwünsche.

Mit funkelnden Outfits in pinkfarbener Verpackung stehen die Puppen aufgereiht in einem Regal. Rosa Stofftiere zieren einen Stand, daneben rosafarbene Bausteine für "Prinzessinnen" oder "Fashion Girls". Die Spielwaren für Jungs glänzen in blau oder schwarz, Rennautos und Action-Figuren neben Technikprodukten. Die Spielzeugwelt scheint geteilt: in Pink und Blau, Mädchen und Jungs. Für Hersteller ist dies lediglich eine Reaktion auf Kundenwünsche - für Kritiker ein Rückfall in ein Rollenverständnis der 1950er-Jahre.

"Der Spielwarenmarkt ist ein relativ wettbewerbsintensiver Markt", erklärt Marion Halfmann, Professorin für Marketing an der Hochschule Rhein-Waal. "Da müssen die Hersteller kreative Wege finden, die Produkte an den Mann zu bringen." Das heißt auch, gezielt die Geschlechter anzusprechen - Gendermarketing. Viele Spielzeug-Klassiker, die früher geschlechterneutral waren, werden heute auch in pink und speziell für Mädchen angeboten: Von Lego Prinzessinnen-Burgen oder -Kutschen über pinkfarbene Playmobil-Sets, rosa Bobby-Cars bis zur Monopoly-Edition "Boutique".

Kritiker nennen diese "Pinkisierung" der Spielwaren eine Taktik der Industrie, mehr abzukassieren. "Spielzeug, mit denen Jungs und Mädchen früher gemeinsam gespielt haben, gibt es heute oft in geschlechterspezifischen ...

