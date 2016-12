Die Asyl- und Flüchtlingspolitik wird zu einem zentralen Thema des CDU-Parteitags in Essen. Die Christdemokraten wollen ihre Reihen schließen. Die CSU schmollt, und eine Umfrage stärkt die Kanzlerin.

Die CDU will auf ihrem Bundesparteitag am Dienstag und Mittwoch mit schärferen Tönen in der Flüchtlingspolitik klares Profil zeigen. Finanzminister Wolfgang Schäuble unterstützte in der "Bild am Sonntag" Forderungen nach einer härteren Abschiebepraxis und sagte, Deutschland habe enorme Hilfsbereitschaft gezeigt. "Aber wenn wir diese Hilfsbereitschaft erhalten wollen, müssen diejenigen wieder gehen, die kein Recht haben zu bleiben. Das müssen wir besser umsetzen."

Unmittelbar vor dem Parteitag in Essen bekommt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Rückenwind durch eine Umfrage. Im Sonntagstrend, den das Institut Emnid wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, steigt die Union um zwei Punkte auf 37 Prozent und erreicht ihren höchsten Wert seit Januar. Dagegen verliert die SPD erneut einen Zähler auf 22 Prozent. Die AfD verharrt bei 12 Prozent, ebenso die Grünen bei 11, die Linke landet bei 10 und die FPD bei 5 Prozent.

Auf dem CDU-Parteitag in Essen steht das Konzept des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl zur Debatte, wonach die ...

