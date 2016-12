ROM (dpa-AFX) - Die italienische Regierung ist Berichten entgegengetreten, wonach bei der Volksabstimmung über eine Verfassungsreform am Sonntag ausradierbare Bleistifte verwendet würden. Das Innenministerium teilte am Nachmittag mit, in diesem Jahr 130 000 nicht radierbare Stifte gekauft und davon 80 000 an die Präfekturen in den italienischen Provinzen für das Referendum verteilt zu haben. Der italienische Lieferant beziehe die Stifte von einem namhaften deutschen Hersteller. Allerdings könnten die Präfekturen auch Stifte ausgeben, die sie noch aus früheren Jahren in ihren Lagern hätten.

Am Sonntag hatte es eine Vielzahl von Beschwerden von Bürgern gegeben, dass ihre Kreuze auf den Stimmzetteln ausradiert werden könnten. Einige erstatteten Anzeige bei der Polizei, unter ihnen der Schauspieler Giorgio Gobbi. Er sagte der Nachrichtenagentur Ansa, er habe zur Kontrolle einen Radiergummi in die Wahlkabine in Rom mitgenommen und sein Kreuz ausradieren können.

Die Verfassungsreform, die zur Abstimmung steht, soll die zweite Parlamentskammer - den Senat - verkleinern und weitgehend entmachten. Die Befürworter wollen damit das politische System Italiens effizienter machen, die Gegner fürchten eine zu große Machtkonzentration bei der Regierung. Mit ersten Prognosen wird nach Schließung der Wahllokale um 23.00 Uhr gerechnet./blu/DP/das

