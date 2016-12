Der Zukunftsforscher Thomas Frey spricht im Interview darüber, wie wir künftig arbeiten, warum wir Micro-Universitäten für die zweite Ausbildung brauchen - und wie ein Hirn-Scan die Karriere beschleunigen kann.

Herr Frey, wenn Autos künftig selbst fahren und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz immer mehr Aufgaben im Büro übernimmt, was werden wir in Zukunft arbeiten?Es werden neue Industrien entstehen und damit auch neue Arbeitsplätze. Ich habe sechs Zukunftsbereiche identifiziert: Denken Sie an Sensor-Netzwerke zum Beispiel, die die Luftverschmutzung, den Verkehr oder den Zustand von Maschinen in Echtzeit beobachten und die Informationen an Schaltzentralen weiterleiten. Denken Sie an Virtuelle Realität und an "Contour Crafting", mit der künftig ganze Häuser in einem Tag von Robotern quasi ausgedruckt werden können. Damit sind jeweils jede Menge neue Möglichkeiten verbunden.

Was heißt das für die Arbeitgeber?Uns muss bewusst sein: Der technologische Wandel wird vor keiner Branche Halt machen. Man sieht es schon jetzt bei den Start-ups in der Finanzindustrie. Im vergangenen Jahr allein haben mehr als 8000 neue Unternehmen die etablierten Banken, Versicherer und Vermögensverwalter angegriffen. Wer heute gut im Geschäft ist, muss ...

