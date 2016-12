Die Populisten sind gescheitert. Am Ende entschied sich der Wähler für Ehrlichkeit statt Propaganda. Für Europa bedeutet das vor allen Dingen eins: Es lohnt sich, für eine offene Gesellschaft zu kämpfen. Ein Kommentar.

Der Laborversuch in Österreich ist für Europas Rechtspopulisten misslungen. Mit einer raffinierten Schlammschlacht in Bierzelten und auf Fernsehschirmen sowie einer postfaktischen Kampagne in den sozialen Medien hatte die ehemalige Haider-Partei FPÖ mit ihrem Kandidaten Norbert Hofer vergeblich versucht, die Hofburg zu erobern und somit das erste rechtspopulistischen Staatsoberhaupt in Westeuropa zu stellen. Doch am Ende ist es anders gekommen: Der proeuropäische, pragmatische und ausgeruhte Wirtschaftsprofessor Alexander Van der Bellen hat so eindeutig im Duell um das höchste Staatsamt gesiegt, wie es kaum jemand in Österreich für möglich gehalten hätte. Getrost konnte daher der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka noch am Wahlabend zur ARD-Sendung "Anne Will" nach Berlin jetten. Denn das amtliche Endergebnis nach der Auszählung der Briefwähler ...

