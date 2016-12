ROUNDUP 2: Aixtron will trotz Obama-Veto für Übernahme durch Chinesen kämpfen

WASHINGTON/HERZOGENRATH - Der Spezialmaschinenbauer Aixtron will trotz eines Vetos von US-Präsident Barack Obama die geplante Übernahme durch chinesische Investoren nicht abschreiben. Obama hatte den Erwerb des US-Geschäfts von Aixtron versagt. Grund seien "Risiken für die nationale Sicherheit" der USA, teilte die US-Regierung am Freitag mit.

Deutsche Bank will Goldpreis-Rechtsstreit mit 60 Millionen US-Dollar beilegen

NEW YORK - Die Beilegung eines Rechtsstreits in den USA um den Vorwurf von Absprachen beim Goldpreis dürfte die Deutsche Bank 60 Millionen Dollar kosten. Diese Summe geht aus einem Vergleichsvorschlag hervor, der am Freitag bei einem New Yorker Bezirksgericht eingereicht wurde.

VW-Vorstände zahlten Reisekosten zurück - Kurswechsel bei Firmenjets

BERLIN/WOLFSBURG - Vorstände des Autokonzerns Volkswagen haben im Jahr 2014 nach internen Beratungen Reisekosten zurückgezahlt. Zugleich gab es einen Kurswechsel bei der privaten Nutzung von Firmenjets, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Konzernkreisen erfuhr.

'FT': Unicredit dürfte Fondstochter Pioneer nach Frankreich verkaufen

FRANKFURT - Die italienische Großbank Unicredit steht einem Pressebericht zufolge kurz vor dem Abschluss eines milliardenschweren Spartenverkaufs. Nach Informationen der "Financial Times" dürfte der französische Vermögensverwalter Amundi den Zuschlag für Unicredits Fondstochter Pioneer erhalten. Der Preis werde bei mehr als 3 Milliarden Euro liegen, schrieb die Zeitung am Sonntagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Apple will bei Regeln für autonome Fahrzeuge mitreden

WASHINGTON - Apple will bei den anstehenden Richtlinien für selbstfahrende Autos in den USA seine Meinung einbringen und liefert damit einen weiteren Hinweis auf seine Pläne in dem Bereich. Der iPhone-Konzern schrieb an die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA, er investiere "massiv in die Erforschung von maschinellem Lernen und der Automatisierung und ist enthusiastisch angesichts des Potenzials automatisierter Systeme in vielen Bereichen inklusive des Verkehrs".

ROUNDUP: Milliarden für den Atomausstieg? - Karlsruhe urteilt zu Konzernklagen

KARLSRUHE - Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts entscheidet am Dienstag (6. Dezember) darüber, ob auf den deutschen Staat wegen des beschleunigten Atomausstiegs Milliarden-Forderungen zukommen. Geklagt haben die Energiekonzerne Eon , RWE und Vattenfall. Sie streiten für die Feststellung, dass die Kehrtwende der Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima einer Enteignung gleichkommt, für die sie nie entschädigt wurden.

Eurowings und Verdi erzielen Tarifeinigung für Kabinenpersonal

BERLIN/KÖLN - Die Gewerkschaft Verdi und Eurowings haben bei Tarifverhandlungen für rund 460 Kabinenbeschäftigte bei dem Lufthansa -Billigflieger eine Einigung erzielt. Das teilten beide Seiten am Freitagabend mit. Demnach erhöhen sich die Gehälter der Flugbegleiter zum 1. Oktober 2016 um 2,5 Prozent, am 1. Oktober 2017 um weitere 2,5 Prozent und zum 1. Oktober 2018 nochmals um 1,25 Prozent für den Zeitraum von sechs Monaten.

ROUNDUP 2: 1000 Ex-Opelaner von Arbeitslosigkeit bedroht

BOCHUM/DÜSSELDORF - Die Vermittlung früherer Opel-Beschäftigte kommt zwei Jahre nach Schließung des Werkes in Bochum nur schleppend voran. "Rund 1000 Ex-Opelaner haben wir noch nicht vermittelt", sagte der Geschäftsführer der Gesellschaft TÜV Nord Transfer, Hermann Oecking, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Von den ursprünglich betroffenen gut 2600 Mitarbeitern arbeiteten bis heute nur 900 in einem neuen Job, weitere 700 seien in den Ruhestand gegangen. Zum Jahresende laufen die Vermittlungsversuche planmäßig aus. Wie es nun weitergeht, ist offen.

Durchbruch bei Karstadt-Tarifverhandlungen - Beschäftigungsgarantie

FRANKFURT/ESSEN - Mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft ist für die Beschäftigten der Warenhauskette Karstadt nach schwierigen Tarifverhandlungen ein Durchbruch erzielt worden. Karstadt und die Gewerkschaft Verdi einigten sich am Freitag in Frankfurt am Main unter anderem auf eine langjährige Standort- und Beschäftigungssicherung, Modalitäten für die Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Regelungen zu künftigen Entgeltsteigerungen.

Auch McDonald's will Essen nach Hause liefern lassen

MÜNCHEN - Der Fast-Food-Riese McDonald's will größer ins Geschäft mit Essenslieferungen einsteigen. "Home Delivery spielt eine zunehmend größere Rolle im Essverhalten in Deutschland", sagte McDonald's-Deutschland-Chef Holger Beeck der Deutschen Presse-Agentur in München. Derzeit liefen noch Tests in Osnabrück, Köln und München, bei denen die konkreten Abläufe eingeübt würden. Im ersten Quartal kommenden Jahres könnte der Test ausgeweitet und der Bringdienst anschließend auch auf andere Standorte übertragen werden, sagte Beeck. Dafür setzt McDonald's auf zwei Partner, nämlich die Lieferdienste Deliveroo und Foodora.

Weitere Meldungen -ROUNDUP 2/Aus für Strauss Innovation: Geschäft nur noch bis Ende Februar -Monte dei Paschi-Gläubiger wandeln Schuldtitel über eine Milliarde in Aktien -ADAC-Chef tritt zur Wiederwahl an -ROUNDUP/Gutachten kritisiert Rückruf-Seite des KBA: 'Nicht optimal' -Vier Weltstädte wollen bis 2025 Dieselautos verbieten -Ford ruft 680 000 Autos wegen Problemen mit Sicherheitsgurten zurück -ADAC-Umfrage: Rund jeder Dritte würde selbstfahrende Autos nutzen -ROUNDUP: Neuer Streit um Bausparverträge - Mehrere Klagen eingereicht -Novartis wird sich nicht an möglichem Bieterkampf um Actelion beteiligen -ROUNDUP/Lebensversicherung: Verbraucherschützer sorgen sich um Altpolicen

