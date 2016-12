Essen (ots) - Autofahrer aufgepasst: Wer ab Januar auf Autobahnen zum Überholen ansetzt, muss sich auf einen möglicherweise längeren Vorgang gefasst machen. Wenn erst Monstertrucks mit einer Gesamtlänge von knapp über 25 Metern den Asphalt bevölkern, wird das Wettrennen auf Deutschlands Schnellstraßen eine neue Dimension der Herausforderung erreichen.



Experten rechnen damit, dass schon bald Tausende solcher Gigaliner durchs Land rollen. Dass sich NRW dem Trend zur Gigantomanie derzeit entzieht, ist nur ein schwacher Trost. Es wäre ein Wunder, wenn ausgerechnet das verkehrsreichste Bundesland mit seinen viel gepriesenen Logistik-Hotspots dem Reiz der Riesenlaster am Ende nicht doch erliegt.



Gespannt sein darf man schon allein darauf, wie die NRW-Behörden überhaupt erfolgreich kontrollieren wollen, ob die Riesenlaster die ohnehin überlasteten Straßen an Rhein und Ruhr denn tatsächlich umfahren.



Nein, das Projekt Gigaliner ist Stückwerk. Der Dauerstau auf deutschen Straßen lässt sich durch die Lang-Laster nicht auflösen. Eine nachhaltige Verkehrspolitik sieht anders aus.



