Karlsruhe (ots) - Die missliche Lage des KSC zeigt sich auch in der Gesichtslosigkeit seiner Mannschaft, die unter Oral haltlos und oft genug planlos wirkte. Der Zuschauerschwund war wie eine Quittung für alle im Club, die den Umbruch im Sommer nicht ernst genug nahmen. Der Verlust des Pragmatikers Markus Kauczinski auf der Trainerbank war das eine. Die Lücken, die Spieler wie Manuel Gulde, Daniel Gordon, Jonas Meffert und Dominic Peitz rissen, wurden qualitativ nicht aufgefangen. Und dennoch vereinbart sich der aktuelle Tabellenplatz nicht mit dem Kaderpotenzial. Gerade in diesem Missverhältnis lag die Gefahr, dass man sich hinter Oral versteckt. Davor hatte man ihn, aber davor hatte vor allem der KSC sich zu schützen.



