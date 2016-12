Freiburg (ots) - Dass es sich dabei um einen jugendlichen Flüchtling aus Afghanistan handelt, ist indes keine gute Nachricht. Wer Asylsuchende ohnehin für gefährlich hielt, wähnt sich bestätigt. "Ausländer töten deutsche Frauen" - dieses Klischee will die Stimmung vergiften. Dass die AfD prompt zu einer Kundgebung gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik aufrief, ist so typisch wie schäbig. Gut, dass der Zuspruch gering blieb. Offenbar hält die Mehrheit der Bürger weiterhin nichts von Hetze. Was zählt, ist die Aufarbeitung des Falles nach Recht und Gesetz. http://mehr.bz/khs282t



