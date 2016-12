ROM (dpa-AFX) - Vom klaren Sieg der "Nein"-Front beim Referendum in Italien verspricht sich Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi Rückenwind für ihre Partei, die eurokritische Fünf-Sterne-Bewegung. "Jetzt bauen wir das Land wieder auf. Unsere Revolution macht nicht in Rom und Italien Halt", schrieb Raggi in der Nacht zu Montag auf Twitter. "Movimento 5 Stelle" hatte vor dem Referendum gegen die Verfassungsänderung von Ministerpräsident Matteo Renzi geworben. Die stärkste Oppositionspartei im italienischen Parlament will sich nicht in das klassische Rechts-Links-Schema einreihen und bezeichnet sich als unabhängig und anti-elitär. Kritiker nennen sie populistisch./reu/DP/zb

