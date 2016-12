TOKIO (dpa-AFX) - Zum Start in die neue Handelswoche haben die Aktienmärkte in Asien mit leichten Verlusten auf das Scheitern der Verfassungsreform in Italien reagiert. Die Börse in Tokio startete am Montag mit einem knappen Minus. Eine Viertelstunde nach Handelsbeginn notierte der Nikkei-Index für 225 führende Werte einen Abschlag von 74,43 Punkten oder 0,40 Prozent beim Zwischenstand von 18 351,65 Punkten.

Auch in Südkorea, das ohnehin unter der politischen Unsicherheit um seine politisch angeschlagene Präsidentin Park Geun Hye leidet, lag der Kospi Index leicht im Minus. Ähnlich die Aktienmärkte in Hongkong und Taiwan. Auch die Börse in Australien sah gegen Mittag Ortszeit einen leichten Rückgang. Der S&P/ASX 200 Index lag um 43,8 Punkte oder 0,8 Prozent im Minus.

Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi hatte zuvor als Konsequenz aus seiner Niederlage bei der Volksabstimmung über die wichtige Verfassungsreform seinen Rücktritt angekündigt./lw/ln/DP/zb

