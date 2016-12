=== *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 51,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 54,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 52,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 53,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,5 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember *** 10:30 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (stimmberechtigt im FOMC) bei der Association for a Better New York 15:25 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (derzeit nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Executives' Club of Chicago *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen im November *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 54,8 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 55,5 Punkte zuvor: 54,8 Punkte 16:00 EU/Monatliche Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Monatliche Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 20:05 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (stimmberechtigt im FOMC) an der Arizona State University, Phoenix *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse, Frankfurt ===

