BMW-Chef Harald Krüger zeigt sich bei einem Auftritt in München angriffslustig. Er will 2017 100.000 Elektroautos verkaufen - so viele, wie in den vergangenen drei Jahren. Was er sonst noch vorhat.

BMW-Chef Krüger hat es nicht leicht gehabt in den letzten Wochen - Medien mutmaßten, dass er mit BMW den Anschluss verliert, gar die Zukunft verpennt. Jetzt meldete sich Krüger zu Wort und präsentierte in München seine Pläne.

2017 soll BMW demnach 100.000 Elektroautos verkaufen - so viele wie in den vergangenen drei Jahren. Das sei ein "anspruchsvolles Ziel", sagte Krüger. Schritt für Schritt überträgt BMW daher jetzt die Technologien von der BMW-Elektroserie BMW i auf alle Konzernmarken, Baureihen und Modelle. 2017 soll ein Plug-in-Hybrid des Mini Countryman kommen, 2018 der i8 Roadster. Für 2019 hat Krüger einen E-Mini angekündigt, 2020 kommt der rein elektrische X3 auf den Markt. "Wir investieren weiter in die Marke BMW i. Sie bleibt unsere Speerspitze für Innovationen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...