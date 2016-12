Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRIECHENLAND - In der Griechenland-Krise sind die Europäer weiter uneins über die Sparauflagen für Athen. Während die Bundesregierung darauf dringt, dass Griechenland das für 2018 vereinbarte Haushaltsziel auch weitere zehn Jahre einhalten soll, sehen Frankreich und Italien darin eine Gefahr für die politische und wirtschaftliche Stabilität des Landes. Sie wollen stattdessen Gespräche über Schuldenerleichterungen vorantreiben. Die Euro-Finanzminister werden bei ihrem Treffen an diesem Montag darüber beraten. (Süddeutsche S. 1/Handelsblatt S. 28)

STEUERPLÄNE - Vor dem CDU-Bundesparteitag in Essen kündigt sich Widerstand gegen die als vage kritisierten Steuerpläne der Parteiführung an. Der CDU-Wirtschaftsflügel plant einen Initiativantrag. "CDU bleibt dabei: Keine Steuererhöhungen!", heißt es in der Beschlussvorlage, die der FAZ vorliegt. Danach soll der Parteitag folgende Aussage billigen: "Die CDU lehnt Steuererhöhungen ab. Wir werden uns in unserem Wahlprogramm für die kommende Wahlperiode gegen jegliche Steuererhöhungen aussprechen." Hinter dem Antrag steht Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union. (FAZ S. 15)

VERTEIDIGUNG - Die Bundesregierung unterstützt die Vorschläge der EU-Kommission für einen Europäischen Verteidigungsfonds unter bestimmten Voraussetzungen. In einer mit Blick auf die Beratungen im Kreis der EU-Partner abgestimmten Stellungnahme nennt sie eine Reihe von Bedingungen. So solle der Fonds vor allem der Bereitstellung militärischer Fähigkeiten "von strategischer Relevanz" dienen. Außerdem sollte die zwischenstaatlich organisierte Europäische Verteidigungsagentur die Verwaltung des Fonds übernehmen; schließlich dürfe er nicht dazu genutzt werden, durch eine Querfinanzierung Haushaltsmittel zwischen EU-Ländern umzuverteilen. (FAZ S. 2)

BAUINDUSTRIE - Die Bauwirtschaft wird im kommenden Jahr zur Konjunkturlokomotive in Deutschland. Das steht nach Einschätzung des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie so gut wie fest. "Es ist das erste Mal seit über 20 Jahren, dass wir einen Aufschwung in allen Baubereichen gleichzeitig verzeichnen", sagte der neue Präsident des Bauhauptverbands, Strabag-Chef Peter Hübner, der "Welt". (Welt S. 10)

NETZANGRIFFE - Überall werden Eingreifgruppen gegen Netzangriffe geschaffen. Auch das Bundesinnenministerium plant eine Einheit von IT-Spezialisten, um Cyberangriffe auf die kritische Infrastruktur in Deutschland abzuwehren. Die Opposition sieht ein solches Vorhaben skeptisch. Ihr fehlt eine Gesamtstrategie. (Handelsblatt S. 9)

LEBENSZEIT - Armut kostet Lebenszeit, zeit ein Studie der Münchener Rück. Demnach werden Männer mit hohem Einkommen durchschnittlich elf Jahre älter als ihre Geschlechtsgenossen mit niedrigem Einkommen. Bei den Frauen beträgt der Unterschied immerhin acht Jahre. Die Studie birgt sozialen Sprengstoff. Sie ruft in Erinnerung, dass arme Leute so kurz leben, dass eine pauschale Ausweitung des Renteneintrittsalters kaum möglich ist. Armutsgefährdete Männer in Deutschland haben eine Lebenserwartung von gerade mal 70,1 Jahren. Bei Frauen liegt diese bei knapp 77 Jahren. (Welt S. 9)

