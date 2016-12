Pyrolyx AG: Pyrolyx AG und Reklaim, Inc schließen Nordamerika Joint Venture

Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Joint Venture/Expansion

05.12.2016 08:05

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pyrolyx AG und Reklaim, Inc schließen Nordamerika Joint Venture

München, 5. Dezember 2016

Pyrolyx AG (München, Deutschland) und Reklaim, Inc. (Seattle, USA) geben heute die Gründung eines gemeinsamen Nordamerika Joint Ventures bekannt. Die Gesellschaften sind Marktführer für die Herstellung von recovered Carbon Black aus Altreifen. Das Joint Venture firmiert als Pyrolyx USA, Inc. und wird zu 81% von der Pyrolyx AG gehalten. Pyrolyx USA wird auf Basis der nachhaltigen Pyrolyx-Technologie künftig Produktionsanlagen in Nordamerika betreiben und diese werden durch das Reklaim Management geführt.

Carbon Black ist eine wesentliche Komponente bei der Herstellung von Reifen, technischen Gummiartikeln und Plastik. Der globale Markt hat ein Volumen von über 15 Mio. US$ und wächst mit 3-4% p.a.

Kontakt:

Pyrolyx AG Rolf-Hendrik Arens arens@pyrolyx.com www.pyrolyx.com

05.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Nymphenburger Str. 70 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 856 335 50 Fax: +49 (0)89 856 335 55 E-Mail: info@pyrolyx.de Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A0MFXR8 WKN: A0MFXR

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A0MFXR8

AXC0065 2016-12-05/08:05