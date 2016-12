Die FINMA und die Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, in der sie die jeweiligen Aufsichtsregimes über Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und Effektenfonds grundsätzlich als gleichwertig anerkennen. Dies schafft die Grundlage, dass bewilligte ...

