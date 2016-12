Rainer Singer vom Erste Group Research sieht die ersten Reaktionen der Finanzmärkte nach dem Referendum in Italien, das den Rücktritt von Premier Matteo Renzi mit sich bringt, als "halb so wild" an. Das begründet er im Ö1-"Mittagsjournal" hauptsächlich damit, dass die Märkte nicht unmittelbar mit Neuwahlen rechnen würden.Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...