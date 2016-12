Beim Parteitag der Christdemokraten in Essen soll Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel neu gewählt werden. Grundzüge fürs Wahlprogramm werden sichtbar - bei der Wirtschaftspolitik bleibt aber vieles im Ungefähren.

Vom einen auf den nächsten Moment hat das Mäkeln aufgehört. Als Angela Merkel vor zwei Wochen ihre Ansage machte, ein viertes Mal als Kanzlerkandidatin der Union zur Bundestagswahl 2017 anzutreten, schlossen sich die CDU-Reihen hinter der Parteichefin. Sogar der Wirtschaftsflügel verstummte, der vorher immer wieder kritisiert hatte, die unionsgeführte Bundesregierung behindere die Wirtschaft eher als sie zu unterstützen.Beim Bundesparteitag am Dienstag und Mittwoch in Essen nun will sich Merkel als Parteichefin der Christlich Demokratischen Union (CDU) wiederwählen lassen.

Die größere Regierungspartei berät zudem über Forderungen für den Bundestagswahlkampf. Angesichts von Abstiegsängsten in der Mittelschicht und Zuwächsen für die rechtspopulistische AfD hat die CDU dabei vor allem enttäuschte Wähler im Blick. Familien sollen besser gestellt werden, aber auch Rentner. Eine längere Lebensarbeitszeit wird im Leitantrag der Parteiführung nur angedeutet. Konkrete Zusagen in der Rentenpolitik wie etwa mehr Mütterrente fehlen allerdings im Leitantrag der Parteiführung. Umstrittene Formulierungen zur geplanten Ost-West-Anpassung der Renten wurden gestrichen.

Gegenüber Flüchtlingen will die CDU alles tun, damit weniger nach Deutschland kommen ...

