SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE: Wechsel des Großaktionärs

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE / Schlagwort(e): Sonstiges

05.12.2016 12:56

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Meldung gemäß § 17 MAR

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE: Wechsel des Großaktionärs

Düsseldorf, 05. Dezember 2016

Die Augur Financial Holding Zwei GmbH & Co. KG hat der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE heute mitgeteilt, dass sie am 05.12.2016 ihre strategische Beteiligung von 92,35% an der Gesellschaft veräußert hat. Erwerber der Anteile ist Herr Florian Weber, der Geschäftsführender Direktor der SCHNIGGE SE ist.

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE

Kontakt: Fragen zur Mitteilung an: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE Florian Weber Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf 0211-13861-0, fweber@schnigge.de

05.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE

Berliner Allee 10 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49-(0)211-1386-10 Fax: +49-(0)211-3263-28 E-Mail: contact@schnigge.de Internet: www.schnigge.de ISIN: DE000A0EKK20 WKN: A0EKK2

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A0EKK20

AXC0152 2016-12-05/12:56