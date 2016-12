Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:



Paket weg - wie Zustelldienste tricksen



In der Zeit vor Weihnachten ärgern sich täglich zehntausende Kunden über Zustelldienste. Entweder ist das Paket verschwunden, beschädigt oder lange unterwegs. Lieferprobleme gibt es bei allen großen Zustelldiensten. "Marktcheck" blickt hinter die Kulissen und zeigt die Ursachen. Insider berichten, unter welchem Druck und mit welchen Tricks sie arbeiten. Je nach Paketdienst gibt es Unterschiede, die sich im Service bemerkbar machen.



Netz weg - wie O2 Kunden lahmlegt



Viele Kunden des Telefonanbieters O2 sind verärgert. Wochenlang funktionieren weder Telefon noch Internet. Alle Beschwerden laufen ins Leere. Ohne etwas bestellt zu haben, erhält ein "Marktcheck"-Zuschauer laufend hohe Rechnungen von O2. Er erreicht den Kundenservice nicht, um die unerwünschten Leistungen abzubestellen. "Marktcheck" konfrontiert den schwer erreichbaren Kommunikationskonzern und gibt Tipps für den Umgang mit einem Ausfall von Handy, Telefon und Internet.



Verordnung weg - wie Patienten um ihre Therapie kämpfen müssen



Die Kassenärztliche Vereinigung droht jedem vierten Arzt im Südwesten mit hohen Geldforderungen, sollte er Physiotherapie, Ergotherapie und weitere Heilmittel wie in den Jahren zuvor verordnen. Eine Sparmaßnahme mit teils dramatischen Folgen für die Patienten. Sie müssen um ihre Therapie kämpfen.



Messenger, Musikspieler oder Navi - was darf man mit dem Smartphone im Auto?



Jeder zehnte Unfall mit Verletzten oder Toten wird durch Ablenkung am Steuer verursacht. Jetzt will Verkehrsminister Alexander Dobrindt das Handyverbot weiter verschärfen. Ein Smartphone hat heute fast jeder im Auto, als Telefon, Messenger, Musikspieler, Navigationssystem, Staumelder oder Armbanduhr-Ersatz. Was ist mit dem Handy am Steuer erlaubt? Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt Fragen rund um das Smartphone im Auto.



Tipp der Woche - der Tomatentrick



Ob als Gemüse, Salat oder in der Soße, Tomaten sind beliebt. Vor dem Verzehr sollte man jedoch den restlichen Strunk entfernen. Der "Marktcheck" Tipp der Woche zeigt die beste Methode.



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.



Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und die einzelnen Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR.de/marktcheck zu sehen.



Fotos bei www.ARD-foto.de.



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2



Pressekontakt: Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de