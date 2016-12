Da gibt es überhaupt kein Vertun: 2016 war ein mieses Jahr für die Aktien der großen Automobilhersteller BMW, Daimler und Volkswagen. Und so überrascht es nicht, dass auch die Anteilscheine fast aller Zulieferer deutlich an Wert verloren. Mit am heftigsten hat es den SDAX-Wert ElringKlinger erwischt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...