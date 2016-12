-------------------------------------------------------------- Mehr über "Havana People" http://ots.de/rUisC --------------------------------------------------------------



Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Havana Club 7 Años gilt als Inbegriff des kubanischen Rums. Jetzt präsentiert Havana Club seinen Klassiker weltweit in neuem Design. Dieses ist den Menschen hinter den Kulissen gewidmet. Mit unvergleichlicher Passion wird Havana Club seit über 130 Jahren in höchster Qualität auf Kuba produziert. Begleitend zum Launch des neuen Designs erzählt die Internetplattform "Havana People" von den besonderen Menschen, die in der Destillerie die Tradition des Rums auf Kuba täglich leben und aufrechterhalten - bunte Neckhanger am Havana Club 7 Años Flaschenhals tragen ihre Namen und weisen den Weg zu ihren persönlichen Geschichten.



Design mit persönlicher Note



Inspiration bei der Entwicklung und Gestaltung des neuen Havana Club 7 Años Flaschendesigns war das kubanische Lebensgefühl und die damit eng verbundene Rumkultur. Bauchig, sinnlich geschwungen und dennoch schlicht, erinnert die Silhouette an die traditionelle Form kubanischer Sipping-Rums. Ein neues Design gibt es auch für das Flaschenlabel. Es zeigt Don José Navarro, Primer Maestro del Ron Cubano und Kreateur des Havana Club 7 Años.



Kubanische Persönlichkeiten



Geschmack, Aromen, Qualität - all das ist wichtig für einen guten Rum. Der Primer Maestro del Ron Cubano weiß aber auch: Um einen guten Rum zu kreieren, braucht man ein gutes Team. Und genau dieses bekommt nun einen besonderen Platz auf der Plattform "Havana People". Das Gesicht der Menschen hinter Havana Club und ihre persönlichen Geschichten wurden von der Fotografin Leysis Quesada bildlich festgehalten und sind nun unter people.havana-club.com/de zu sehen.



Wahre Wegbereiter



In den 1970er Jahren leisteten die Maestros del Ron Cubano wahre Pionierarbeit und schrieben ein neues Kapitel kubanischer Rumgeschichte. Dem neu kreierten Havana Club 7 Años wurde damals schon eine besondere Rolle zuteil. Denn in jedem Tropfen Havana Club 7 Años steckt die Havana Club Geschichte. Bei dem Reifungsverfahren geht ein Teil des neu geblendeten Rums zurück ins Fass. Dort reift und altert er über mehrere Jahre weiter, bis er als Basis für einen der nächsten Havana Club 7 Años Blends verwendet wird.



Ein Kreislauf, der das Herzstück des Havana Club 7 Años für immer bewahrt: sein einzigartiges Aroma. Das Bouquet reicht von intensiven Noten von Kaffee, Honig, süßem Tabak und Zedernholz bis hin zu Tropenfrüchten.



Havana Club 7 Años gibt es im neuen Design mit bewährtem Inhalt ab Dezember 2016 im Handel.



Weitere Informationen: www.havana-club.de http://people.havana-club.com/de/ facebook.com/HavanaClubDeutschland Instagram havana club_de



Havana Club 7 Años Drinkempfehlungen



Canchanchara 5 cl Havana Club 7 Años 2 BL Honig 2 cl Limettensaft



Zubereitung:



Alle Zutaten ohne Eis in einem Tumbler (oder Havana Club Tontopf) verrühren, bis sich der Honig aufgelöst hat. Anschließend mit Eiswürfeln auffüllen und kalt rühren. Mit einer Limettenwedge dekorieren.



7 on the rocks Havana Club Club 7 Años Pur auf Eis



El Presidente 5 cl Havana Club Club 7 Años 2,5 cl Lillet blanc 1,5 cl Triple Sec 1 BL Grenadine



Zubereitung:



Alle Zutaten im Rührglas kalt rühren und in eine vorgekühlte Cocktailschale abseihen. Mit einer Zitronenzeste abspritzen.



Mulata 5 cl Havana Club 7 Años 1,5 cl Creme de Cacao oder Kahlua 1 cl Zuckersirup 3 cl Limettensaft



Zubereitung:



Alle Zutaten zusammen mit Eiswürfeln in einen Shaker geben und schütteln.



In eine vorgekühlte Cocktailschale ohne Eis abseihen. Mit einer Limettenwedge dekorieren.



Old Cuban 4,5 cl Havana Club 7 Años 2 cl Limettensaft 3 cl Zuckersirup 2 Dashes Angostura 6 Minzblätter 6 cl Champagner



Zubereitung:



Limettensaft, Sirup und Minze leicht im Shaker andrücken. Rum, Bitters und Eis zugeben und kräftig schütteln. Doppelt in eine vorgekühlte Coupette abseihen und mit Champagner toppen. Mit einem Minzblatt garnieren.



Mr. Brightside 5 cl Havana Club7 Años Bitter Lemon 2 Limettenachtel



Zubereitung:



Den Rum in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrinkglas geben und mit Bitter Lemon auffüllen.



Limettenachtel über dem Glas ausdrücken und dazugeben. Kurz umrühren.



Cuban Apple 5 cl Havana Club 7 Años 1 cl Zimtsirup 2 Limettenwedges Fritz Apfelschorle



Zubereitung:



Rum und Zimtsirup in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrinkglas geben, die Limettenwedges audrücken und dazugeben. Kurz verrühren und mit Apfelschorle auffüllen.



Über Pernod Ricard Deutschland:



Havana Club ist eine der erfolgreichen Kernmarken aus dem umfangreichen Sortiment der Pernod Ricard Deutschland GmbH mit Sitz in Köln. Auf dem hiesigen Markt vertreibt und vermarktet Pernod Ricard Deutschland ein breites Portfolio von bekannten Premiumspirituosen. Das Sortiment umfasst unter anderem die Marken Ramazzotti, Havana Club, Absolut, Ballantine's, Chivas Regal, Jameson, The Glenlivet, Malibu und Lillet. Pernod Ricard Deutschland gehört zur Gruppe Pernod Ricard mit Hauptsitz in Paris. Die Gruppe Pernod Ricard ist weltweit der zweitgrößte Spirituosen- und Weinkonzern. Die Fusion der französischen Unternehmen Pernod und Ricard legte 1975 den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft. Weltweit vertreibt und vermarktet Pernod Ricard mit insgesamt 18.500 Mitarbeitern in 85 Ländern Spirituosen und Weine. Mit 219 Mitarbeitern konnte Pernod Ricard Deutschland im Geschäftsjahr 2014/15 einen Bruttoumsatz von 690 Millionen Euro verzeichnen und damit seine Marktführerposition weiter stärken. Dabei ist sich Pernod Ricard Deutschland seiner unternehmerischen Verantwortung bei der Vermarktung von alkoholischen Getränken bewusst. Für die Aufklärungsinitiativen "Responsible Party" und "Responsible Day" wurde das Unternehmen im Bereich Prävention mit dem Health Media Award 2014 ausgezeichnet.



Mehr Informationen unter www.pernod-ricard-deutschland.de



OTS: Havana Club newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55228 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55228.rss2



Pressekontakt: gestalt communications GmbH Carlswerkstraße 13 g 51063 Köln



Tanja Hansen-Schweitzer +49 221 650 61-300 tanja.hansen-schweitzer@gestalt.agency