New York - Das gescheiterte Referendum in Italien hat auch den New Yorker Aktienmarkt am Montag kalt gelassen. Der US-Leitindex Dow Jones kletterte in den ersten Handelsminuten auf ein Rekordhoch bei rund 19 261 Punkten. Zuletzt legte er 0,40 Prozent auf 19 246,80 Punkte zu.

Bereits in Europa hatten die Börsen auf das Nein zur Verfassungsänderung und den angekündigten Rücktritt des italienischen ...

