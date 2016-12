Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Eni von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eni-Aktie sollte von der Entscheidung der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) zur Drosselung der Fördermengen profitieren, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Montag. Er hob daher seine Gewinnprognosen für den italienischen Ölkonzern an. Wegen der belastenden politischen Unsicherheit angesichts der abgelehnten Verfassungsreform in Italien bleibe es aber beim neutralen Votum./tav/ajx

