Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.052,75 +1,25% -6,57% Stoxx50 2.825,42 +0,54% -8,87% DAX 10.684,83 +1,63% -0,54% FTSE 6.746,83 +0,24% +8,08% CAC 4.574,32 +1,00% -1,35% DJIA 19.235,72 +0,34% +10,39% S&P-500 2.203,65 +0,53% +7,81% Nasdaq-Comp. 5.296,66 +0,78% +5,78% Nasdaq-100 4.768,57 +0,62% +3,82% Nikkei-225 18.274,99 -0,82% -3,99% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,41 -71

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,97 51,68 +0,6% 0,29 +17,6% Brent/ICE 54,93 54,46 +0,9% 0,47 +19,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.166,69 1.177,15 -0,9% -10,46 +10,0% Silber (Spot) 16,72 16,73 -0,1% -0,01 +21,0% Platin (Spot) 932,50 929,55 +0,3% +2,95 +4,6% Kupfer-Future 2,70 2,62 +3,1% +0,08 +25,1%

FINANZMARKT USA

Fester - Das im Vorfeld mit Bangen erwartete Italien-Referendum ist zwar nicht nach dem Geschmack der Anleger ausgefallen, doch scheinen diese die Niederlage des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Renzi bereits erwartet zu haben. Denn der Ausgang habe nach den Prognosen im Vorfeld nicht mehr überrascht, heißt es. Der deutlich besser als erwartet ausgefallene ISM-Serviceindex setzt an den Märkten zwar keine Akzente, fügt sich aber problemlos ins positive Börsenumfeld ein. Unter den Einzelwerten steigen Chesapeake Energy um 4,8 Prozent. Der Energiekonzern verkauft weiter Unternehmensteile. am Montag brachte er einen Verkauf für 450 Millionen Dollar unter Dach und Fach. Apple hat sich an die US-Regulierer mit Plänen gewandt, die das Interesse des Technologiekonzerns an selbstfahrenden Fahrzeugen belegen. Die Aktie gibt 0,5 Prozent ab. Daneben stehen Rexnord im Blick, nachdem der designierte US-Präsident Donald Trump die Pläne des Unternehmens kritisiert hat, eine Fabrik von Indianapolis nach Mexiko zu verlagern. Die Aktie gibt 0,7 Prozent nach. Tyson Foods hat einen 150 Millionen schweren Wagniskapitalfonds gestartet, um in Hochtechnologieprodukte und -dienste zu investieren. Für die Aktie geht es 1,1 Prozent nach oben.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Trotz der Absage der Italiener an eine Senats-Reform haben Europas Börsen am Montag deutlich höher geschlossen. Ein "Nein" sei an den Märkten allgemein erwartet worden und daher eingepreist gewesen, hieß es im Handel. An der Mailänder Börse ging es mit den Kursen allerdings leicht um 0,2 Prozent nach unten. Hier belasteten vor allem die Verluste der italienischen Banken. Unicredit fielen um 3,4 Prozent. Intesa Sanpaolo gaben 1 Prozent nach. Die Bankentitel im DAX konnten sich der Schwäche entziehen. Deutsche Bank gewannen 3 Prozent. Lufthansa schlossen 0,7 Prozent höher, nachdem sich die Gewerkschaft Verdi mit dem Kabinenpersonal bei Eurowings im Tarifstreit geeinigt hatte. Aixtron-Papiere rückten 1,8 Prozent vor auf 3,90 Euro, und das obwohl US-Präsident Obama am Freitagabend wie erwartet eine Übernahme des Unternehmens durch die chinesische Grand Chip Investments untersagt hatte. Die DZ Bank schließt nicht aus, dass die Chinesen Aixtron auch ohne das umstrittene US-Geschäft übernehmen könnten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:36 % YTD EUR/USD 1,0736 +1,44% 1,0584 1,0670 -1,1% EUR/JPY 122,5116 +1,79% 120,3578 121,44 -16,3% EUR/CHF 1,0833 +0,89% 1,0738 1,0779 -0,4% EUR/GBP 0,8448 +1,31% 0,8338 1,1880 +14,7% USD/JPY 114,10 +0,31% 113,75 113,83 -2,8% GBP/USD 1,2708 +0,10% 1,2695 1,2674 -13,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Die ostasiatischen Börsen haben am Montag nachgegeben, nachdem Italien gegen das Verfassungsreferendum gestimmt hat. Die Verluste hielten sich mit maximal 1,2 Prozent aber in Grenzen und wurden zudem nicht ausschließlich mit der Entwicklung in Italien begründet. In Tokio drückte zusätzlich der zumindest zwischenzeitlich etwas anziehende Yen. Wegen der Sorgen um eine von Italien ausgehende Ansteckung des globalen Bankensektors gaben an den Börsen Bankenaktien überdurchschnittlich nach. Aber auch hier blieben die Verluste überschaubar. Mitsubishi UFJ Financial verloren in Tokio 2,4 Prozent, T&D Holdings 2,7 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial 1,8 Prozent. In Sydney kamen Australia & New Zealand Banking Group um 1,1 Prozent und Macquarie um 1,9 Prozent zurück. Commonwealth Bank of Australia und Westpac büßten je 1,2 Prozent ein. Die Abgaben in Schanghai erklärten Marktteilnehmer mit harscher Kritik der Finanzaufsicht am Gebaren der Versicherer, Beteiligungen aufzubauen. China State Construction Engineering rutschten um über 9 Prozent ab, Langfang Development um 7,2 Prozent. Für die Aktie der australischen Duet Group ging es um fast 17 Prozent nach oben, gestützt von einem 5,4 Milliarden US-Dollar schweren Übernahmeangebot durch Cheung Kong Infrastructure für den Pipeline- und Stromtrassenbetreiber. Cheung Kong gaben um 0,4 Prozent nach.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler ernennt neuen Chef seines größten Werks in China

Der Chef von Daimlers größtem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz Automotive (BBAC) tritt vorzeitig in den Ruhestand: Der 62 Jahre alte Ingenieur Peter Schabert verlasse das Unternehmen, teilte Daimler am Montag mit. An die Spitze von BBAC wechselt den Angaben zufolge im April 2017 Arno van der Merwe. Das Joint-Venture BBAC hat bislang rund eine Million Mercedes-Autos für den chinesischen Markt hergestellt.

Audi verlängert Arbeitsplatzgarantie bis zum Jahr 2020

Audi hat die Beschäftungsgarantie für seine rund 61.000 Mitarbeiter in Deutschland um zwei Jahre bis zum Jahr 2020 verlängert. Das teilte die Volkswagen-Tochter mit. Nach den Angaben des Autoherstellers verhandeln Audi-Verantwortliche mit dem Betriebsrat derzeit zudem über eine langfristige Arbeitsplatzgarantie, die "weit ins nächste Jahrzehnt" reichen soll.

SMA Solar erhält Auftrag über 616 MW aus Indien

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat einen Auftrag aus Indien erhalten. Das Kasseler TecDAX-Unternehmen werde Zentralwechselrichter mit einer Leistung von insgesamt 616 Megawatt (MW) an die indische Greenko Energies liefern. Mit den Wechselrichtern werde Greenko im kommenden Jahr PV-Kraftwerke in den indischen Bundesstaaten Karnataka und Andhra Pradesh realisieren. Angaben zum Kaufpreis machte SMA nicht.

Ethiad gibt grünes Licht zu europäischem Airline-Verbund

Die Rückabwicklung der durch expansives Wachstum in finanzielle Schieflage geratenen Air Berlin nimmt Gestalt an. Durch die Schaffung eines europäischen Airlineverbundes aus TUI, Etihad und der ehemaligen Air-Berlin-Tochter Niki, wird Deutschlands zweitgrößte Airline auch das ungeliebte touristische Geschäft los. Weitere, angenehmer Nebeneffekt: In die Kassen fließen 300 Millionen Euro, die der chronisch klammen Fluggesellschaft über den Winter helfen, in dem traditionell Verluste eingeflogen werden.

Nutella-Hersteller Ferrero kauft belgische Keksfirma Delacre

Der italienische Süßwarenriese Ferrero erweitert seine Produktpalette: Der Konzern übernimmt den belgischen Keksproduzenten Delacre, wie er mitteilte. Der Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt. Delacre erklärte, Ferrero übernehme alle Produktionsstätten und werde die Arbeitsplätze erhalten. Das Unternehmen gehört bislang zu United Biscuits aus Großbritannien, das wiederum seit Ende 2014 Teil der türkischen Yildiz-Gruppe ist.

Unicredit könnte Sonderdividende von Pioneer erhalten - Kreise

Die italienische Bank Unicredit verhandelt mit dem französischen Assetmanager Amundi über einen Verkauf ihres Vermögensverwalters Pioneer. Im Zuge der Transaktion könnte Unicredit zusätzlich zum Verkaufserlös eine Sonderdividende von bis zu 800 Millionen Euro erhalten, wie eine mit der Sache vertraute Person sagte.

December 05, 2016 12:26 ET (17:26 GMT)

