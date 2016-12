Hamburg (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Glühwein, Weihnachtsgebäck und Gänsebraten mit Klößen - die Weihnachtstage sind keine gute Zeit zum Kalorien zählen. Das wirklich Blöde daran: irgendwann kommt das böse Erwachen, was sich bei den meisten in den Vorsätzen fürs neue Jahr wiederfindet. Mit Sport soll dem angefutterten Hüftgold zu Leibe gerückt werden. Aber Joggen? Fitnessstudio? Irgendwie ist das doch nicht so das Richtige und schon sind die guten Vorsätze wieder vergessen. Aber wie wär's denn dann zum Beispiel mal mit einem Tanzkurs? Helke Michael mit ein paar schlagkräftigen Argumenten.



Sprecherin: Beim Stichwort Tanzen denken viele an mehr oder weniger rhythmisches Gezappel in der Disco, an die Tanzstunden, die man als Teenager mal hatte, oder TV-Shows wie Let's Dance, bei denen sich Promis regelrecht verausgaben. Dabei ist Tanzen sehr viel mehr, sagt Christoph Möller, Tanzlehrer und Präsident des Swinging World e.V.



O-Ton 1 (Christoph Möller, 0:14 Min.): "Tanzen ist die zweitschönste Sache der Welt und es gibt nichts Schöneres, als den Partner im Arm zu halten, mit ihm Zeit zu zweit zu verbringen und gemeinsam zu romantischen Tänzen oder auch zu schnelleren Tänzen auf der Tanzfläche so richtig abzuhotten."



Sprecherin: Ausreden lässt er nicht gelten.



O-Ton 2 (Christoph Möller, 0:13 Min): "Wirklich jeder kann bei uns tanzen lernen. Inzwischen bieten die Tanzschulen in Deutschland ein sehr umfangreiches Tanzprogramm an. Vom Solotanz bis hin auch zu jeder Altersgruppe, von den Kleinen bis hin zu den etwas älteren, zu den Silversurfern."



Sprecherin: Auch der Fitnesszustand spielt absolut keine Rolle. Und das Argument, zwei linke Füße zu haben, zieht bei den Tanzlehrern schon lange nicht mehr.



O-Ton 3 (Christoph Möller, 0:09 Min): "Das ist eine der beliebtesten Ausreden, die wir tagtäglich in unseren Unternehmen so hören. Wir lieben Herausforderungen. Wir sind pädagogisch geschult und wir freuen uns auf solche Geschichten."



Sprecherin: Aber wie findet man eigentlich den passenden Kurs?



O-Ton 4 (Christoph Möller, 0:18 Min): "Das wäre ungefähr so, als wenn ich zu Ihnen fragen würde: Wo find' ich denn die passende Hose? Tatsache ist, es gibt die passende Hose irgendwo. Und es gibt auch irgendwo den passenden Tanzkurs. Auf WWW Tanzen Punkt DE gibt's eine Übersicht aller ADTV Tanzschulen in ganz Deutschland, da kann man einfach mal draufklicken. Zusätzlich dann die eigene Tanzschule vor Ort kontaktieren."



Sprecherin: Übrigens: Tanzstunden eignen sich auch prima als Weihnachtsgeschenk!



O-Ton 5 (Christoph Möller, 0:07 Min): "Ein Gutschein - ist doch immer eine tolle Möglichkeit und man schenkt wirklich das Wertvollste, was man in der heutigen Zeit schenken kann: nämlich Zeit zu zweit."



Abmoderationsvorschlag:



Abmoderationsvorschlag: Wer also seinem Partner beispielsweise etwas mehr gemeinsame Zeit schenken möchte, eine diskrete Starthilfe für den Kampf gegen überflüssige Speckröllchen geben will oder der Omi einfach eine Freude machen mag - alle Infos zu Tanzkursen finden Sie auch noch mal im Netz unter www.tanzen.de.



