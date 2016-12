Der revolutionäre Action-Sport-Wettbewerb kehrt am 24. Juni 2017 in das Rice-Eccles Stadium von Salt Lake City zurück

Ticketverkauf ab Freitag, 9. Dezember

Nachdem der Wettbewerb bei seinem Debüt im Jahr 2016 mit faszinierenden Großtaten und weltweit erstmalig erreichten Leistungen Schlagzeilen machte, wird Nitro World Games im kommenden Jahr noch höhere Leistungsziele stecken. Die gemeinsam von dem berühmten Action-Sportler Travis Pastrana und dem CEO und Creative Director des Nitro Circus, Mike Porra, geschaffenen Nitro World Games kehren am 24. Juni nach Salt Lake City, Utah (USA) zurück; dann nämlich beherbergt das Rice-Eccles Stadium den adrenalingeladenen Wettbewerb, um zu bestimmen, wer in den aufregendsten Action-Sport-Disziplinen als Weltmeister gekrönt wird: FMX, BMX, Skate, Inline und Scooter. NBC wird die aktionsreichen Finale zur in den USA besten Sendezeit im Fernsehen übertragen.

Der Ticketverkauf für die Nitro World Games am 24. Juni beginnt am Freitag, den 9. Dezember um 10:00 Uhr (Mountain Time, USA) auf nitroworldgames.com.

"Bei den Nitro World Games geht es vor all um eines, nämlich um Leistungssteigerung" sagt Pastrana. "In diesem Sommer war ich total begeistert, zu beobachten, wie die Fahrer den Herausforderungen immer mehr gerecht wurden und großartige neue Tricks einbrachten, arbeiten wir nun daran, für 2017 wieder ein noch höheres Niveau zu erreichen."

"Angesichts des Getöses um Stadium und der riesigen Einschaltquote im Fernsehen und online, war klar, das Nitro World Games auf Anklang gestoßen war. Wir können es kaum erwarten, wieder nach Salt Lake City zurückzukommen", kommentiert Porra. "Sowohl gegenüber den Fans als auch der Branche fühlen wir uns verpflichtet, weiter zu innovieren, und wir wissen, dass die Veranstaltung dieses Jahr sogar noch größer und besser sein wird."

"NBC war stolz, als sie letztes Jahr die Auftaktveranstaltung der Nitro World Games im Fernsehen übertragen konnte", sagte Rob Simmelkjaer, Senior Vice President bei NBC Sports Ventures. "Wir freuen uns darauf, die Spiele im Jahr 2017 erneut zeigen zu können, wenn nämlich das Nitro Circus-Team den Action-Sport weiter zu neuen Höhen treibt."

"Utah war in der glücklichen Lage, die äußerst erfolgreiche Auftaktveranstaltung der Nitro World Games zu beherbergen, die stark zur Wirtschaft des Staates beigetragen und ihm höhere Aufmerksamkeit in den Medien verschafft hat", sagte Jeff Robbins, Präsident und CEO der Utah Sports Commission. "Sportfans in aller Welt sind begierig darauf, die fortgesetzte Steigerung zu sehen, die es bei der Veranstaltung im Jahr 2017 geben wird."

Die Nitro World Games haben dem Action-Sport einen neuen Impuls gegeben. Unglaubliche Kunststücke wie der einmalige FMX-Doppel-Frontflip (Vorwärtssalto) von Gregg Duffy das erste Mal, dass dieser Trick je in einem Wettbewerb versucht wurde und der massive 1080 BMX-Frontflip des aufstrebenden Superstars Ryan Williams haben Fahrer zu Hochleistungen motiviert, die bisher nur Wenige für möglich hielten. In Salt Lake City konnten 25.000 Menschen all dies live miterleben. Die Zuschauerzahl von NBCs Live-Übertragung zur besten Sendezeit übertraf sämtliche Erwartungen, und der Livestream des Nitro Circus erreichte ein begieriges weltweites Publikum. Und bis dato haben digitale Inhalte der Nitro World Games alles in allem über 100 Millionen Aufrufe erzeugt. Der legendäre BMX-Sportler TJ Lavin fasste die Folgen der Nitro World Games-Auftaktveranstaltung so zusammen: "Nimm alles, was Du bisher kennst, und schmeiss es weg, denn das hier ist ein völlig neuer Sport." Angesichts der bahnbrechenden Rampentechnologie, neuen Formaten für die Beurteilung und die Bewertung und zusammen mit dem offenen Qualifikationsverfahren ist dies ein kompletter Neustart der Action-Sport-Wettbewerbe.

Um Höhepunkte der Auftaktveranstaltung der Nitro World Games zu sehen und einen Vorgeschmack davon zu bekommen, was für 2017 bereitsteht, klicken Sie hier.

Für Fans, die geschichtsträchtigen Action-Sport persönlich erleben möchten, gibt es bei den Nitro World Games eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Die Preise für Eintrittkarten beginnen bei 19 US-Dollar, und Nitro Club VIP-Eintrittskarten die besten vorhandenen Sitzplätze plus ein besonderes VIP-Erlebnis kosten 79 US-Dollar (zu allen Kartenpreisen ist eine eventuell fällige Service-Gebühr hinzuzurechnen).

Die Nitro World Games 2017 setzen die mehrjährige Partnerschaft des Nitro Circus mit NBC Sports Ventures fort und verbinden NBCs große Kompetenz in Sachen Fernsehübertragungen mit der hochinteressanten Marke im Bereich Action-Sport-Unterhaltung, Nitro Circus. NBC Sports wird auf NBC drei Stunden der Nitro World Games zur besten Sendezeit in den USA übertragen. In Kürze werden weitere Einzelheiten dazu veröffentlicht werden, wie Fans außerhalb der USA und Kanada die Nitro World Games anschauen können.

Zu den Sponsoren der Nitro World Games 2017 gehören Be The Match, Valvoline, Oberto und Vivid Seats.

Um weitere Informationen über die NitroWorldGames zu erfahren gehen Sie bitte zu nitroworldgames.com. Fans können Nitro Circus auch auf Twitter folgen: @nitrocircus und auf Facebook: www.facebook.com/NitroCircus.

Über Nitro Circus:

Nitro Circus belegte im Jahr 2015 Platz 22 auf der Forbes-Liste der erfolgversprechendsten Unternehmen Amerikas ("America's Most Promising Companies") und positioniert sich zunehmend als die führende Marke im Bereich Action Sport-Unterhaltung für Jugendliche in aller Welt. Von den bescheidenen Anfängen im Jahr 2003 mit DVDs aus einer Garage in Utah mit Jeremy Rawle, Gregg Godfrey und künftigen Action-Sport-Superstar Travis Pastrana bis hin zur in über 60 Ländern ausgestrahlten TV-Hitserie hat Nitro Circus weltweit einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Im Jahr 2012 wurde Nitro Circus: The Movie weltweit in Kinos gezeigt. 2015 gab Nitro Circus eine Partnerschaft mit NBC Sports Ventures bekannt. Die mehrjährige strategische Allianz umfasst auf den Sendern NBC und NBCSN ausgestrahlte TV-Specials und Serienprogramme sowie das Streaming über die NBC Sports App

Der derzeitige CEO und Guru der Action-Sport-Branche, Michael Porra, hat mit der Live-TV-Show 2010 für eine treue Gefolgschaft gesorgt und das Phänomen der globalen Nitro Circus Live-Tour ins Leben gerufen. Seit dem Start in Australien vor sechs Jahren ist die Show rund um den Globus unterwegs, bricht alle Zuschauerrekorde und besitzt seither Legionen treuer Anhänger. Nitro Circus hat inzwischen fünf Kontinente besucht, hat über drei Millionen Fans begeistert und Hallen in den USA, in Kanada, Europa, Australien, China, Japan, dem Nahen und Mittleren Osten und Südafrika gefüllt. Nach mehr als 70 Shows weltweit im Jahr 2016 und mit weiteren für 2017 geplanten Veranstaltungen ist Nitro Circus die erfolgreichste Marke für Action-Sport-Touren der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.nitrocircus.com.

Über die Utah Sports Commission:

Die Utah Sports Commission ist eine gemeinnützige, Wohlfahrtsorganisation gemäß 501c3, die geschaffen wurde, um im Staat Utah veranstaltete nationale und internationale Amateur-Sportwettkämpfe zu fördern, die die Lebensqualität aller Bürger von Utah verbessern und Utahs Präsenz in der globalen Gemeinschaft des Sports stärken werden.

