Medios AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

05.12.2016 20:24

- Kapitalmaßnahme schafft die Voraussetzungen für das weitere Wachstum der Medios Gruppe - Hohe Annahmequote beim Bezugsangebot und mehrfache Überzeichnung des Rump-Placement - 1,17 Mio. weitere Neue Aktien werden voraussichtlich ab dem 9. Dezember 2016 in den Börsenhandel einbezogen - Streubesitz der Medios AG steigt auf ca. 28%

Berlin, 5. Dezember 2016 - Die Medios AG hat den zweiten Teil ihrer am 16. November 2016 beschlossenen Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Das Bezugsangebot wies dabei eine hohe Bezugs- und Mehrbezugsquote auf, und das anschließende Rump-Placement war mehrfach überzeichnet. Die 1.173.308 weiteren Neuen Aktien aus dem Bezugsangebot mit Mehrbezugsmöglichkeit sowie dem Rump-Placement werden voraussichtlich ab dem 9. Dezember 2016 in den Börsenhandel einbezogen. Zusammen mit den Stück 1.587.100 Aktien aus der Vorabplatzierung wurden insgesamt 2.760.408 Neue Aktien platziert. Dadurch erhöht sich der Streubesitz auf ca. 28%.

Mit der für den 8. Dezember 2016 erwarteten Eintragung der weiteren Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird sich die Anzahl der Aktien der Medios AG von 11.248.528 auf 12.421.836 erhöhen. Entsprechend wird sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 12.421.836,00 belaufen. Durch die erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von insgesamt rund EUR 19,3 Mio. erzielt. Damit sichert sich die Gesellschaft die finanziellen Voraussetzungen für die Umsetzung der beabsichtigten Wachstumsstrategie.

Die Transaktion wurde von M.M.Warburg als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Medios AG Der Vorstand Kontakt Matthias Gärtner, Vorstandsmitglied Medios AG Friedrichstraße 113a 10117 Berlin Phone: +49 30 232 5668 0 Fax: +49 30 232 5668 66 E-Mail: ir@medios.ag www.medios.ag

Medios AG
Friedrichstraße 113a
10117 Berlin
Deutschland

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf

ISIN DE000A1MMCC8

