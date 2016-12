Frankreichs Premier Manuel Valls gibt sein Amt auf, um sich ganz dem Wahlkampf zu widmen. Aus seinen Ambitionen hat Valls nie einen Hehl gemacht. Sein Machthunger ist gewaltig, sein Durchsetzungsvermögen gefürchtet.

Frankreichs sozialistischer Premier Manuel Valls gibt sein Amt auf, um sich mit voller Kraft dem Wahlkampf zu widmen. In Evry, dem Pariser Vorort, in dem er jahrelang Bürgermeister war, trat er am Montagabend vor zahlreichen Anhängern auf: "Ich bin Kandidat, ich habe diese Kraft in mir, ich will alles, alles geben für Frankreich, das mir so viel gegeben hat."

In seiner Rede übersprang Valls einfach eine Etappe: Mit keinem Wort erwähnte er die Vorwahl der Sozialisten, die erst im Januar den Kandidaten bestimmen wird. Er trat so auf, als habe er die bereits gewonnen: "Ich will die Linke zum Sieg in der Präsidentschaftswahl führen", das Land müsse wieder "sein volles Gewicht auf die Waagschale bringen in einer Welt, die sich verändert hat durch Terrorismus, Klimawandel und ein geschwächtes Europa."

In der Öffentlichkeit trat der 54-Jährige in den vergangenen Tagen so auf, als sei seine Entscheidung noch nicht gefallen. Doch am Montag wurde klar, dass er seine Kandidatur von langer Hand vorbereitet hat. Am Rednerpult prangte bereits ein fertiger Slogan für den Wahlkampf: "Alles, was uns verbindet, zum Sieg führen". Hinter und neben Valls standen mehrere Dutzend Unterstützer, die zusammen ein Bild von Frankeich in allen seinen Farben ergaben.Verbinden, versöhnen, sammeln: Das ist der rote Faden, der sich durch Valls Rede zog. Skurril, aber das erinnert verteufelt an den Slogan "Versöhnen statt spalten", mit dem Johannes Rau vor 30 Jahren in einen Bundestagswahlkampf zog. Valls dürfte ihn gewählt haben, weil er von vielen Linken als Spalter gesehen wird. Er hat die Sentenz von "zwei unversöhnlichen Linken" geprägt, die sich in Frankeich gegenüberstünden: einer, die regieren und reformieren will und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...