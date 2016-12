FRANKFURT (dpa-AFX) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 05.12.2016

AB INBEV

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für AB Inbev von 115 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Durch eine schwache Kursentwicklung seit der US-Wahl würden Brauerei-Aktien nunmehr nicht mehr mit einem Aufschlag gegenüber dem breiteren Sektor gehandelt, schrieb Analyst Tristan van Strien in einer Branchenstudie vom Montag. Eine schwache Kursentwicklung bei AB Inbev halte er wegen erhöhter Risiken auch für gerechtfertigt.

AIRBUS GROUP

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Airbus von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie gebe es derzeit vier Megatrends, darunter eine mögliche Abschwächung im Wachstum des Wartungsmarkts sowie die Stärke des US-Dollars, schrieb Analyst Benjamin Fidler in einer Studie vom Montag. Er rechnet vorerst mit einer vergleichsweise schwächeren Kurstendenz bei kommerziellen Luftfahrtaktien, aber einer stärkeren bei Rüstungswerten. Airbus bleibt unter seinen bevorzugten Werten.

AIXTRON

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Aixtron nach dem Veto von Barack Obama gegen die geplante Übernahme durch einen chinesischen Investor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Analystin Victoria Kruchevska zeigte sich von der Entscheidung des US-Präsidenten in einer Studie vom Montag nicht überrascht. Sollte der Zukauf dennoch zustande kommen, werde dies wohl nur zu anderen Konditionen und einem niedrigeren Übernahmepreis als die bisher gebotenen 6 Euro je Aktie möglich sein.

CREDIT SUISSE GROUP AG

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Credit Suisse von 15 auf 16 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäftsmodell der Schweizer Großbank werde wenig kapitalbedürftig und damit auch stabiler, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer Branchenstudie zu globalen Investmentbanken vom Montag. Er sehe bei der Credit Suisse positive Anzeichen, unter anderem durch Kostensenkungen und eine Entschuldung im Nicht-Kerngeschäft.

DIALOG SEMICONDUCTOR

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Dialog Semiconductor auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Jegliche Kursschwäche bei dem Halbleiterkonzern nach Berichten über ein nachlassendes Interesse an Apples iPhone 7 sollte kurzlebig sein, schrieb Analyst David O'Connor in einer Studie vom Montag. Die zu erwartenden Innovationen beim Nachfolgemodell 8 dürften dem Apple-Zulieferer Auftrieb geben.

GLENCORE

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Glencore von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 220 auf 330 Pence angehoben. Nachdem die Bergbaukonzerne jahrelang Volumenzuwächse über Wertsteigerungen gestellt hätten, deute nun vieles im Verhalten der Unternehmen auf das Gegenteil hin, schrieb Analyst Heath Jansen in einer Branchenstudie vom Montag. Davon sollten die Kurse der Branche in den kommenden Jahren profitieren. Der Experte blickt nun insgesamt optimistischer auf den Sektor.

JPMORGAN

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für JPMorgan nach einem Treffen mit der Finanzchefin der amerikanischen Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Marianne Lake habe sich zuversichtlich zu den Geschäftsaussichten und der Marktposition geäußert, schrieb Analyst Matt O'Connor in einer Studie vom Montag. Er glaube, dass die US-Bank in Zeiten verbesserter Wirtschaftsdynamik, steigender Zinsen, weniger Regulierung und sinkender Steuern über die richtigen Hebel verfüge.

MCDONALDS

LONDON - Das japanische Analysehaus Nomura hat McDonalds von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 126 auf 139 US-Dollar angehoben. Die Sorgen der Investoren über schwer erreichbare Umsatzvergleichszahlen für das vierte Quartal 2016 und das erste Quartal 2017 dürften überholt sein, schrieb Analyst Mark Kalinowski in einer Studie vom Montag. Er sei beeindruckt von der Produktpipeline der Schnellrestaurant-Kette.

METRO

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Einstufung für Metro AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Nach einem schwachen Start in das Weihnachtsgeschäft scheine es, als ob die Einzelhändler mit dem zweiten Wochenende zufrieden waren, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer Studie vom Montag. Vor allem die Nachfrage nach Lebensmitteln, Unterhaltungselektronik, Kosmetik, Parfums und Spielzeug habe sich sehr robust entwickelt.

NIKE INC

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Nike von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 60 US-Dollar angehoben. Die Aktien des US-Sportartikelkonzerns seien in diesem Jahr der schwächste Wert im US-Leitindex Dow Jones Industrial, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer Studie vom Montag. Die Realität sei aber gar nicht so trostlos, wie es der Aktienkurs suggeriere. Mit Blick auf 2017 und darüber hinaus eröffne die vielversprechende Bewertung eine gute Anlagemöglichkeit.

SCHNEIDER ELECTRIC

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 72 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem starken Lauf vor dem Beginn der Berichtssaison und deren enttäuschendem Verlauf sei bei den Aktien des europäischen Investitionsgütersektors eine Verschnaufpause angebracht, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer Branchenstudie vom Montag. Die Umsätze des französischen Schneider-Konzerns hätten im dritten Quartal enttäuscht, die von ihm angepeilten mittelfristigen Ziele seien aber erreichbar.

SLM SOLUTIONS

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für SLM Solutions nach gekappter Umsatzprognose von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der 3D-Druckerhersteller habe Anfang November bereits betont, dass eine Fachmesse über das Erreichen des Ausblicks entscheiden werde, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Montag. Die dort gewonnenen Kunden kämen nun aber für dieses Jahr schlichtweg zu spät. Er blicke optimistisch auf das Jahr 2017, in dem SLM seiner Konkurrenz wieder Marktanteile abnehmen dürfte.

TELEFONICA SA

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Telefonica von 8,70 auf 8,05 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Dhananjay Mirchandani begründet das gesunkene Kursziel in einer Studie vom Montag mit niedrigeren Schätzungen und der geänderten Dividendenpolitik des Telekomkonzerns. Die Aussichten in Spanien seien etwas schwächer als bislang gedacht. Außerdem hätten sich die Marktpositionen in Deutschland und Großbritannien etwas verschlechtert.

