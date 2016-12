Ziel der neuen Field Service Strategie ist die Zeitersparnis von 25% bei der Erstellung der rund 2 Mio. Servicereports, schnellerer Zahlungslauf und höhere Kundenzufriedenheit

ServiceMax, führender Anbieter von cloudbasierten Field Servicemanagement-Lösungen, gab heute die Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Hersteller und Servicedienstleister von industriellen Anlagen LJUNGSTRÖMbekannt. ServiceMax spielt fortan eine strategische Rolle innerhalb der Digitalisierungstransformation des Servicesbereiches im Unternehmen. Service ist eine wichtige Unternehmenseinheit bei LJUNGSTRÖM, allerdings gebunden an enge SLA-Vereinbarungen bei sämtlichen Service- und Wartungsverträgen für die bereitgestellten Wärmekraftanlagenkomponenten. Durch den Einsatz von ServiceMax rechnet LJUNGSTRÖM mit einer Zeitersparnis von mindestens 25% bei der Erstellung von jährlich mehr als 2 Mio. Servicereports. Durch Automatisierung und erleichterte Abwicklung erwartet LJUNGSTRÖM zusätzlich bessere Servicebereitstellung, Kostenreduzierung und weitere Effizienzmaßnahmen innerhalb der gesamten Serviceprozess-Kette.

Mit mehr als 12.000 Luftvorwärmern und Gas-Gas-Wärmer, die in Wärmekraftanlagen weltweit in Betrieb sind, beschäftigt LJUNGSTRÖM rund 100 Servicetechniker für Wartungs- und Fernüberwachungsmaßnahmen. Da Wärmekraftanlagen allerhöchstens 4 Wochen im Jahr für umfangreiche Wartungsmaßnahmen vom Netz genommen werden, sind Serviceeinsätze während des laufenden Betriebes erforderlich und Kameras, Drohnen und Ferndiagnostik die üblichen Arbeitsmittel für die Servicetechniker. Die Servicereports sind äußerst detailliert im Schnitt müssen mehr als 90 Seiten ausgefüllt werden. Informationen zur Erstellung der Reports müssen aus verschiedenen Datenquellen gezogen werden eine zeitintensive und sehr fehleranfällige Bearbeitung.

"Uns ist bewusst, dass wir die Zeit für einen Wartungseinsatz und unsere Serviceprozesse straffen müssen. Ganz besonders wichtig, ist die schnelle und vollständige Erstellung der Servicereporte als Vorlage für die Kunden, um für einen schnelleren Zahlungslauf zu sorgen", erklärt Gerrit Heinrichs, Vice President Operational Excellence bei LJUNGSTRÖM. "Wir arbeiten intensiv an der Digitalisierung unserer Servicebereitstellung für mehr Effizienz, mehr Wertschöpfung für unsere Kunden und gleichzeitiger Kosteneinsparung. ServiceMax ist für uns die ideale Lösung, um Serviceeinsätze schneller abzuwickeln, unser Ersatzteilmanagement zu verbessern, den Zahlungslauf zu beschleunigen und unsere Plattformen und Tools zu konsolidieren."

Nach einem komplexen Evaluierungsprozess hat LJUNGSTRÖM ServiceMax aufgrund der umfassenden End-to-End-Plattformkapazitäten und der globalen Präsenz des Unternehmens ausgewählt, um den internationalen Field Service-Prozessausbau zu unterstützen. LJUNGSTRÖM wird die ServiceMax-Lösung seinen Technikern auf Tablets zur Verfügung stellen. Geplant ist die Initialisierungsphase in Japan im Februar 2017 und soll dann anschließend auf China, die USA, Indien und Deutschland ausgeweitet werden.

Über ServiceMax

ServiceMax ist führender Anbieter auf dem Sektor Field Servicemanagement Softwarelösungen einem 25 Mrd. Dollar-Markt weltweit. Das Unternehmen entwickelt umfassende Lösungen unter Einbeziehung modernster Technologien wie z.B. Mobile, IoT, Augmented und Virtual Reality für die über 20 Mio. Servicetechniker aus den unterschiedlichsten Branchen, die weltweit jeden Tag Maschinen und Anlagen installieren, warten und reparieren. ServiceMax deckt dabei sämtliche Bereiche der Servicebereitstellungskette ab vom eingehenden Service-Call über die Techniker-Disposition bis hin zur problemlosen Rechnungsstellung. Intensiver Kontakt mit Servicetechnikern und Kunden hilft ServiceMax dabei, genau die vorhandenen Schwachstellen zu identifizieren und entsprechend innovative Lösungen zu entwickeln, damit Kunden mit Hilfe neuester Technologie mehr Umsatz, mehr Effizienz, mehr Produktivität und mehr Kundenzufriedenheit generieren können. Mehr Informationen unter http://www.servicemax.com/de.

Über LJUNGSTRÖM:

LJUNGSTRÖM, ein Unternehmen der ARVOS Group, ist ein weltweit führender Anbieter von wissenschaftlichen und technologischen Lösungen für den Wärmekraftwerksmarkt mit zwei Schlüsselanwendungen: Luftvorwärmer und Gas-Gas-Wärmer. Weltweit zeigen LUNGSTRÖM Produkte jährliche Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe und einen 25% geringeren Kraftstoffverbrauch. Darüber hinaus trägt die Effizienzsteigerung der LJUNGSTRÖM-Technologien dazu bei, der globalen Erwärmung entgegenzusteuern und für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Der Einsatz der LJUNGSTRÖM-Produkte verhindert die Freisetzung von weltweit über 50 Milliarden Tonnen CO 2 in die Atmosphäre. Das bestätigt einmal mehr die vorausschauende und innovative Marktpositionierung von LJUNGSTRÖM. Weitere Information unter www.ljungstrom-global.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161205006239/de/

Contacts:

ServiceMax Media Contact:

Devonshire Marketing

Vanessa Land, +44 (0)7768 693 779

vanessa@devonshiremarketing.com