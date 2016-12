Hamburg (ots) - Der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr (G+J) hat sein Spanien-Geschäft verkauft. Das berichtet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de). Neuer Eigentümer ist Axos Mid Cap, ein Investmentunternehmen mit Sitz in Hamburg, das auf kleine und mittlere Firmen spezialisiert ist. Die Transaktion wurde bereits am 1. Dezember 2016 wirksam. Ein Gruner + Jahr-Sprecher bestätigte den Verkauf auf 'new business'-Anfrage. Der zu Bertelsmann gehörende Verlag G+J will sich künftig noch stärker auf seine wichtigen Kernmärkte Deutschland und Frankreich konzentrieren. Andere Auslandsmärkte werden jeweils überprüft, ob sie noch in die Strategie passen. Die Hamburger haben sich bereits aus mehreren Ländern zurückgezogen. So wurde erst kürzlich das Österreich-Geschäft veräußert.



OTS: new business newsroom: http://www.presseportal.de/nr/20129 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_20129.rss2



Pressekontakt: new business Volker Scharninghausen Telefon: 0178/2319953 scharninghausen@new-business.de